Volley – Gas Sales Piacenza: quinta giornata di campionato, al PalaBanca arriva Cisterna

Quinta giornata del campionato di SuperLega Credem Banca e Gas Sales Piacenza torna protagonista domani, mercoledì 15 novembre, (ore 20.30 diretta su Radio Sound) al PalabancaSport, avversaria Cisterna Volley.

Dopo il passo falso dei biancorossi a Trento, primo dopo tre vittorie consecutive senza lasciare set agli avversari di turno, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza scende in campo con Cisterna con l’obiettivo di riprendere la corsa in campionato.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ancora senza l’opposto mancino Yuri Romanò che durante la Semifinale di Del Monte Supercoppa SuperLega giocata con Civitanova ha accusato un problema muscolare al retto addominale.

L’avversario Cisterna Volley

Dall’altra parte della rete c’è Cisterna Volley che ha rilevato il titolo della Top Volley. La società ha una nuova denominazione con il contestuale allargamento della base societaria e con l’ingresso di nuove forze imprenditoriali espressione del territorio.

La squadra è stata affidata a coach Guillermo Falasca che ha il compito di far emozionare una piazza che ha grande voglia di vivere le grandi emozioni della grande pallavolo. In rosa ci sono ben quattro giocatori che hanno partecipato, da protagonisti, agli ultimi campionati europei di pallavolo maschile: la banda Peric e il centrale Nedeljković (Serbia), poi gli altri schiacciatori Jordi Ramon (Spagna) ed Efe Bayram (Turchia).

Gli opposti sono il francese Theo Faure, già nel giro della nazionale transalpina, e l’austriaco Czerwinski. In regia c’è l’esperto Davide Saitta, così come al centro dove agiscono Daniele Mazzone e Andrea Rossi. In posto quattro troviamo il giovane martello Saverio De Santis, espressione del territorio laziale, mentre i due liberi sono Alessandro Piccinelli (da Perugia) e Saverio De Santis (da Castellana Grotte).

La seconda puntata del podcast biancorosso

È attivo su Spotify, YouTube e sulle principali piattaforme di podcast, Gas Sales Bluenergy Volley Podcast, il podcast realizzato dalla Società biancorossa a cura di Filippo Sesenna. Ospite della seconda puntata, in onda dalle 17.00 di oggi martedì 14 novembre, è lo schiacciatore biancorosso Francesco Recine che nella chiacchierata si racconta toccando vari argomenti: da come è entrato nel mondo della pallavolo alla vita privata, dall’essere figlio d’arte a diventare con la Nazionale Campione d’Europa nel 2021 e Campione del Mondo nel 2022, dalla curiosa scommessa con il padre alla fidanzata Beatrice Parrocchiale.