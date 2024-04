Volley – Gas Sales Piacenza: semifinale playoff 5° posto, lunedì 22 aprile arriva Civitanova

Semifinale dei Play Off 5° Posto del campionato di SuperLega Credem Banca e Gas Sales Piacenza, seconda nel girone a sei squadre, scende in campo domani, lunedì 22 aprile, (ore 20.30) al PalabancaSport, avversaria Cucine Lube Civitanova. Gara inclusa nell’abbonamento All Inclusive.

Per Gas Sales Piacenza, dopo essersi lasciata sfuggire il primo posto in un girone giocato ad alti causa la sconfitta nell’ultimo turno con Civitanova, ha ora una chance di riscatto contro i propri giustizieri.

Chi vince va in Finale contro la vincente tra Verona e Modena e avrà sabato 27 aprile la possibilità di giocarsi il pass per la prossima Challange Cup, chi perde chiude la stagione.

Civitanova, che ha chiuso il girone al quarto posto, continua ad essere una sorta di bestia nera per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, che ha sempre perso gli scontri diretti casalinghi, raccogliendo a Civitanova gli unici 2 successi su 12 incroci globali.

Pe la terza volta Piacenza affronta una Semifinale dei Play Off 5° Posto: nella stagione 2020-2021 si fermò con Modena ad un passo dalla Finale, l’anno successivo dopo aver sconfitto in Semifinale Verona si aggiudicò la Finale con Cisterna. Civitanova, invece, insegue per la prima volta il pass Challenge.

Yuri Romanò, opposto Gas Sales Piacenza

“Veniamo da una sconfitta che ha lasciato molto amaro in bocca ma abbiamo subito la possibilità di affrontare nuovamente Civitanova in una partita da dentro e fuori. Sarà sicuramente una gara molto diversa rispetto a quella di qualche giorno fa e non solo per l’importanza che riveste ma perché c’è la voglia in tutti noi di fare una bella partita. Sappiamo che per poter giocare la prossima stagione in Europa abbiamo solo una possibilità, vincere questi play off e scenderemo in campo per potere raggiungere l’obiettivo”.

Romano Giannini, allenatore Cucine Lube Civitanova

“Dobbiamo scendere in campo con la giusta mentalità, giochiamo per un traguardo importante contro una squadra appena battuta nel Girone. Non bisogna assolutamente abbassare la guardia, proprio per questo abbiamo affrontato con cura e concentrazione massima gli allenamenti dimenticando la bella vittoria di mercoledì, anche perché si ripartirà da zero a zero. D’altronde siamo la Lube e giochiamo sempre per vincere, anche se l’obiettivo non è più lo Scudetto. Si affronteranno due roster di valore, ma il nostro atteggiamento potrebbe giocare un ruolo decisivo sull’esito della sfida”.

PRECEDENTI: 12 (2 successi Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, 10 successi Civitanova)

EX: Yoandy Leal alla Lube dal 2018 al 2021; Ricardo Lucarelli Santos De Souza alla Lube nel 2021-2022; Fabio Ricci alla Lube nel 2012-2013; Robertlandy Simon alla Lube dal 2018 al 2022; Adis Lagumdzija a Piacenza nel 2021-2022.

Semifinale

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza – Cucine Lube Civitanova

Rana Verona – Valsa Group Modena