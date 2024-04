Volley – Recine saluta la Gas Sales Piacenza e vola in Giappone: “Lascio un pezzo di cuore. Grazie per l’affetto”

Francesco Recine saluta ufficialmente Gas Gas Sales Piacenza e vola in Giappone. Ecco il suo messaggio d’addio postato su Instagram: “Ciao Piacenza. È arrivata la fine anche per noi due. Sono passati 3 anni da quando sono arrivato, 3 come quel numero che ho preso per caso e mi accompagnerà per tutta la mia carriera. Sono stati anni difficili, altalenanti, colmi di un mix di emozioni. Lascio un pezzo di cuore, soprattutto per le persone conosciute. Amici, fratelli da cui ho imparato tanto e spero di aver lasciato qualcosa di me in loro come loro hanno fatto con me. Grazie alla gente per l’affetto che mi è stato dato, ci rivedremo”.

