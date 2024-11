Volley, Serie B – La Canottieri Ongina chiude il trittico sfidando la “big” Mirandola

Si chiude con un probante match interno il trittico ravvicinato della Canottieri Ongina in serie B maschile, con la compagine piacentina di scena domani (sabato) alle 18 a Monticelli contro la Stadium Mirandola, seconda forza del girone C.

Dopo aver vinto 3-1 sabato scorso tra le mura amiche contro la Kema Asola Remedello, la squadra allenata da Gabriele Bruni e Fausto Perodi l’ha spuntata mercoledì nell’intenso derby di Cremona contro la Pallavolo Cremonese (2-3), festeggiando il secondo centro consecutivo, il quarto nelle ultime cinque partite.

Se da un lato il periodo è positivo (unico ko recente sul campo della Villa d’Oro Modena), dall’altro il tema del recupero delle energie sarà rilevante, così come lo è il valore dell’avversario (battuto fin qui solo da Scanzorosciate) allenato da Roberto Bicego e ricco di individualità importanti, come le bande Maletti e Reyes, il centrale Antonaci e l’opposto Albergati, giusto a titolo esemplificativo.

Le parole di coach Gabriele Bruni

“Mirandola è una squadra costruita per compiere il salto di categoria grazie a un mercato estivo importante, quindi la sfida sarà sicuramente di quelle interessanti e stimolanti. Da parte nostra dovremo essere attenti su ogni singola situazione per poterli mettere in difficoltà. La Stadium ha sicuramente una batteria di attaccanti importante, potrà fare la differenza cercare di limitare i loro terminali offensivi”.

Classifica

Ferramenta Astori 18, Stadium Mirandola 16, Hokkaido Bologna, Zotup Scanzorosciate 15, Volley Veneto Benacus 13, National Transports Villa d’Oro Modena, Canottieri Ongina 12, Modena Volley 11, Radici Products, Pallavolo Cremonese 8, Mgr Grassobbio, Kema Asola Remedello 6, Arredopark Dual Caselle 4, Imecon Crema 2, Univolley Carpi 1.