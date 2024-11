Sammaurese-Fiorenzuola: crocevia già decisivo per i rossoneri

Segui Sammaurese-Fiorenzuola domenica, dalle 14:30, con gli aggiornamenti LIVE su RADIOSOUND!

Il Fiorenzuola di mister Cammaroto affronta, in trasferta, il fanalino di coda Sammaurese con l’obbligo di tornare al successo: gara valida per la 13esima giornata del girone D in Serie D.

Per il Fiorenzuola già uno scontro cruciale

I rossoneri arrivano a questa sfida dopo la sconfitta interna contro il Progresso e in generale dopo aver perso entrambi gli scontri diretti precedenti contro appunto Progresso e Corticella. Contro la Sammaurese, ultima in classifica, è vietato sbagliare perchè steccare il terzo scontro diretto consecutivo significherebbe rimanere ancor più intruppati nella zona playout e accentuare in maniera decisiva una crisi di risultati.

Ultima spiaggia per gli ospiti

I romagnoli di mister Protti, arrivato a fine ottobre per cercare l’impresa della salvezza, sono chiaramente la squadra più in difficoltà del campionato. Ultimo posto a soli 4 punti (-7 dal penultimo), 2 sconfitte consecutive e un bisogno estremo di fare punti.

La Sammaurese potrebbe essere all’ultima spiaggia: un’ultima occasione per fare punti ed iniziare un filotto positivo utile per la risalita in classifica.

Le Probabili Formazioni

FIORENZUOLA (3-5-2): Gilli, Fontana, Ronchi, De Ponti, Lori, Lauciello, Trovade, Sette, Mosole, Merkaj, Gozzerini. All. Cammaroto

SAMMAURESE (4-1-4-1): Pozzer, Scanagatta, Sedioli, Morri, Bolognesi, Manuzzi, Gaetani, Ravaioli, Maltoni, Papa, Pacchioni. All. Protti