Volley, Serie B – La Canottieri Ongina è implacabile: 3-0 all’Alto Canavese nello scontro diretto per i play off

E’ una Canottieri Ongina implacabile quella che si aggiudica il big match in chiave play off di serie B maschile superando 3-0 in casa l’Alto Canavese nella settima giornata di ritorno del girone A. Nella sfida tra le due squadre appaiate alla vigilia al secondo posto (l’ultimo disponibile per i play off), la formazione di Gabriele Bruni ha saputo ribaltare il ko dell’andata in Piemonte, facendo ancora una volta la voce grossa a Monticelli dove i piacentini sono tutt’ora imbattuti.

Uno scontro, quello andato in scena sabato, che non ha tradito le attese, con una partita combattuta ma dove la Canottieri Ongina ha mostrato una grande solidità tecnica e caratteriale, partendo bene in ognuno dei tre parziali e mantenendo il “tesoretto” fino alla fine.

Alla riga del totale, sono arrivati tre punti d’oro, che permettono a De Biasi e compagni di tornare al secondo posto solitario, questa volta a +3 sull’Alto Canavese terzo, accorciando al contempo dalla capolista Acqui, ora distante due lunghezze dopo la vittoria al tie break contro il Colombo Volley Genova.

CANOTTIERI ONGINA-ALTO CANAVESE 3-0

(26-24, 25-21, 25-23)

CANOTTIERI ONGINA: Ousse 6, Miranda 13, Miglietta 9, De Biasi B. 16, Ramberti 5, Chadtchyn 10, Rosati (L), Boschi, Paratici, Marcoionni. N.e.: De Biasi M., Sala (L), Zorzella, Frascio. All.: Bruni

ALTO CANAVESE: Pasteris 10, Avalle 13, Romagnano 12, Giacobbo 5, Milano 2, Teja 6, Armando (L), Grosjacques 1, Randone. N.e.: Campobasso, Marchese, Mattiotti (L), Scavetta. All.: Matteotti

Classifica

Negrini Cte Acqui 50, Canottieri Ongina 48, Alto Canavese 45, Npsg La Spezia 38, Parella Torino 35, Pvl Cerealterra Ciriè 34, Mercatò Alba 28, Cus Genova, Sant’Anna Tomcar 25, Zephyr Mulattieri 23, Novi 21, Colombo Volley Genova 19, Fenera Chieri 76 18, Fas Albisola 11.