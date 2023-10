Volley, Serie B – La Canottieri Ongina non ingrana: fa festa il Benacus (3-0)

Non si accende il motore della Canottieri Ongina, che nella seconda giornata del campionato di serie B maschile incassa una rotonda sconfitta a Bardolino per mano del Volley Veneto Benacus (3-0). Dopo il punto inaugurale contro Viadana, la squadra piacentina – sempre alle prese con un organico incompleto a livello di disponibilità – non è riuscita ad alimentare la propria classifica cedendo nettamente ai veronesi.

All’assenza prolungata per infortunio del capitano Beppe De Biasi, in questo turno si è aggiunta anche quella dello schiacciatore Riccardo Miglietta, con coach Bruni che ha cambiato l’assetto di sabato scorso riportando Di Tullio in posto quattro e schierando inizialmente Malvestiti opposto.

Sabato alle 18 a Monticelli la Canottieri Ongina tornerà in campo per affrontare la Kema Asola Remedello, capolista insieme a Modena Volley a punteggio pieno.

VOLLEY VENETO BENACUS-CANOTTIERI ONGINA 3-0

(25-19, 25-12, 25-20)

VOLLEY VENETO BENACUS: Magalini 17, De Agostini 12, Testagrossa 8, Cerfogli 9, Romagnoli 7, Pietroni 4, Viola (L), Albertini, Bandera, Gatti. N.e.: Albrigo, Cro, Motteran (L). All.: Fin

CANOTTIERI ONGINA: Maretti 9, Bertuzzi 4, Malvestiti 4, Di Tullio 4, Ousse 5, Ramberti 1, Rosati (L), Vega 2, De Biasi M., Tagliaferri. N.e.: De Biasi B., Palazzoli, Sala (L). All.:Bruni

Classifica

Modena Volley, Kema Asola Remedello 6, Viadana 5, Kerakoll Sassuolo, Ama San Martino, Volley Veneto Benacus, National Transports Villa d’Oro, Gas Sales Volley, Arredopark Dual Caselle 3, Canottieri Ongina 1, Univolley Carpi, Malagoli Tensped, Moma Anderlini Modena 0.