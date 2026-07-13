Volley, Serie B – Nel cuore della rete della Canottieri Ongina c’è ancora Gabriele Cucchi

La Canottieri Ongina (serie B maschile) annuncia la conferma del centrale Gabriele Cucchi in vista della prossima stagione pallavolistica. Nato il 14 dicembre 1999 a Bergamo e originario di Cologno al Serio (Bergamo), Cucchi (alto un metro e 82 centimetri) vive a Casale Cremasco e si appresta a vivere la sua seconda stagione a Monticelli.
“Innanzitutto sono felice che la società sia riuscita a mantenere la gran parte dei componenti della rosa dell’anno passato visto che siamo riusciti a costruire tanto durante lo scorso anno sia a livello di gioco sia come rapporti personali. Nella scorsa stagione, come squadra abbiamo dimostrato di poter dare filo da torcere a tutte le formazioni di alto livello del nostro girone e ora dobbiamo proseguire sulla strada che abbiamo iniziato a tracciare con la stessa determinazione che abbiamo messo nei mesi scorsi durante gli allenamenti.
Individualmente sono felice di aver fatto una buona annata soprattutto essendo la mia prima stagione fuori da Crema, sono contento dell’ambiente che ho trovato e dello staff che è stato sempre disponibile e pronto ad assecondare le varie esigenze tecniche e fisiche. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova stagione con la consapevolezza che quest’anno dobbiamo confermare le cose buone fatte lo scorso anno vista la fiducia che la società ha riposto nelle persone che compongono il nostro gruppo”.