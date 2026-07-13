Ciclismo su Pista – Vittoria Guazzini alla 6 Giorni delle rose

13 Luglio 2026 Carlofilippo Vardelli Ciclismo, Notizie, Sport
6 giorni delle rose
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Sullo storico anello del Velodromo “Attilio Pavesi” si ricostituirà la coppia che ha conquistato l’oro olimpico nella Madison ai Giochi di Parigi 2024. Dopo l’annuncio dell’iscrizione di Chiara Consonni, infatti, anche Vittoria Guazzini figura nell’elenco delle atlete iscritte alla 29ª edizione dei Gran Premi Internazionali di Fiorenzuola – 6 Giorni delle Rose bianche, in programma dal 20 al 25 luglio.

La campionessa toscana conosce bene il Velodromo di Fiorenzuola, dove ha già gareggiato in diverse occasioni. Proprio al “Pavesi”, nel 2020, conquistò il titolo europeo Under 23 nell’Inseguimento a squadre (argento in quello individuale).

Tutte le info sulla manifestazione (ad ingresso gratuito) sono disponibili sul sito www.fiorenzuolatrack.it.

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