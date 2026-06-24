Vigolzone, si accende l’estate 2026: dal 27 al 29 giugno Baita in Festa, dal 2 luglio “Giove Balliamo se non piove” e il 31 luglio “Festa Giovani” – AUDIO

A Vigolzone si accende l’estate 2026: dal 27 al 29 giugno Baita in Festa, dal 2 luglio “Giove Balliamo se non piove” e il 31 luglio “Festa Giovani”.

Si parte con Baita in Festa nel parco-giardino dell’ANSPI Rifugio Alpino a Vigolzone. Ogni sera dal 27 al 29 giugno, si esibiscono grandi orchestre dal vivo: Anna e Massimo Antelmi, Biro e Birilli e Paolo Bèrtoli.

La splendida pista in acciaio è pronta ad accogliere ballerini di tutte le età e nel chiosco della Pellegrina si potranno gustare tanti piatti golosi.

Valter Merli Presidente Circolo ANSPI rifugio alpino a Vigolzone

Iniziamo gli eventi estivi come da tradizione con Baita in Festa, dove troveremo sempre musica con orchestra, un ciclo di serate che poi proseguiranno ogni settimana al giovedì nel mese di luglio. Abbiamo scelto quel giorno della settimana perché solitamente non si balla da nessuna parte e quindi lo facciamo a Vigolzone. Poi in questa estate abbiamo voluto aggiungere una ciliegina sulla torta, chiudendo gli eventi nel modo migliore con una serata dedicata ai giovani venerdì 31 luglio. Una serata ideata e voluta dai nostri ragazzi che hanno personalmente scelto gli artisti della Festa Giovani.

Giove, balliamo se non piove

Ogni giovedì dal 2 al 30 luglio ritorna “Giove, balliamo se non piove” nel parco giardino.

Serate con le prelibatezze culinarie nel Chiosco della Pellegrina e grandi orchestre: Angelo Caravaggio, Cristian Patarini, Athos Bassissi, Marco e Alice e Paolo Bagnasco.

Parcheggio, parco giochi, ingresso a offerta libera. L’appuntamento a Vigolzone, a ingresso a offerta, è organizzato dall’Anspi Rifugio Alpino!

Festa Giovani

Venerdì 31 luglio a Vigolzone è in programma una novità nell’estate a Vigolzone, la “Festa Giovani: Musica, Food&drink e tanto altro.

Dalle 20 spazio alla musica con The Curly Projet e dalle 22 il divertimento continua con Cisco & the Coclerels.

L’evento si tiene al Parco Giardino di Vigolzone.

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