Il bis di Sinner a Wimbledon porta altro entusiasmo a Piacenza dove il trend del tennis è in continua ascesa. Fulgosi: “Grande momento” – AUDIO

Paganini non ripete, ma Jannik Sinner si! Il campione italiano si conferma re di Wimbledon, dopo una finale molto equilibrata e ben giocata dal tedesco Alexander Zverev. Grazie a questo successo Sinner conquista il quinto Slam della sua carriera. Una finale in rimonta per l’italiano che dopo aver perso il primo set al tie-break ha vinto i restanti tre parziali, 7-6(2), 6-3, 6-4, dopo oltre tre ore di gioco.

Sull’impresa di Sinner è intervenuto a Radio Sound Gianni Fulgosi, Delegato Provinciale per Piacenza della Federazione Italiana Tennis.

E’ stata veramente una bella impresa, perché ieri Zverev ha giocato a un livello stratosferico. Io non lo avevo mai visto giocare così bene, ma Jannik ha vinto meritatamente la partita. Ci sono stati scambi veramente bellissimi, di altissimo livello tecnico, a dimostrazione che tutti i giocatori continuano a migliorarsi e a provare soluzioni nuove. In particolare ho visto tantissime smorzate e qualche discesa a rete.

Il movimento del tennis continua a crescere in modo significativo a Piacenza. I risultati ottenuti dai campioni italiani stanno facendo da traino: da Jannik Sinner a Lorenzo Musetti, entrambi stabilmente tra i migliori al mondo, senza dimenticare Matteo Berrettini, Luciano Darderi e tanti altri.

Oggi l’Italia è considerata una delle nazioni più forti del panorama tennistico internazionale e questo sta contribuendo ad avvicinare sempre più giovani a questo sport.

Complice anche un momento meno brillante del calcio italiano, sono tantissimi i bambini che scelgono di impugnare una racchetta, con un movimento che continua a crescere sia in termini di praticanti sia di entusiasmo.

Nel territorio l’entusiasmo è altissimo

Piacenza direi che sta attraversando un ottimo momento (in questo senso. Soprattutto non dimentichiamoci che abbiamo una squadra che quest’inverno disputerà la Serie A, il Borgo Trebbia. Si tratta di una delle prime 16 squadre italiane.

Sinner re di Wimbledon.

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