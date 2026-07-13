Serie B – I Fiorenzuola Bees confermano Ilija Biorac e Giacomo Cecchinato

I Fiorenzuola Bees comunicano con soddisfazione la conferma di Ilija Biorac nel roster che prenderà parte al campionato di Serie B Nazionale Old Wild West 2026/2027.

Il lungo classe 2004 proseguirà così il proprio percorso di crescita con la maglia gialloblù, dopo una stagione nella quale ha saputo ritagliarsi un ruolo importante all’interno delle rotazioni della squadra.

Nel corso dell’annata 2025/2026, Biorac ha fatto registrare 7,2 punti, 5,3 rimbalzi e 0,9 assist di media, offrendo un contributo significativo grazie alla propria presenza fisica, all’energia e alla capacità di incidere sotto entrambi i tabelloni.

La sua conferma rappresenta una scelta di continuità e prospettiva per la formazione fiorenzuolana, che potrà contare ancora su un giocatore affidabile e dotato di ampi margini di miglioramento.

Confermato anche Giacomo Cecchinato

I Fiorenzuola Bees comunicano con soddisfazione la conferma di Giacomo Cecchinato nel roster che prenderà parte al campionato di Serie B Nazionale Old Wild West 2026/2027.

Cecchinato proseguirà quindi il proprio percorso con la maglia gialloblù, mettendo ancora una volta le proprie qualità, la propria energia e il proprio spirito di squadra al servizio dei Bees.

Dopo il percorso di recupero dall’infortunio, il giocatore sarà a piena disposizione di coach Marco Del Re e del suo staff, pronto a tornare in campo e a offrire il proprio contributo nel corso della nuova stagione.

La sua conferma rappresenta per la formazione fiorenzuolana una scelta di continuità e fiducia, con la volontà di ritrovare un elemento prezioso per gli equilibri della squadra e per il raggiungimento degli obiettivi stagionali.

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