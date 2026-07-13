Baseball – Piacenza non riesce a fermare la capolista Mondovì, che vola ai playoff

Un Piacenza rimaneggiato non riesce a ostacolare la corsa della capolista Mondovì, che con un doppio successo (13-3 e 9-3) conquista con un turno d’anticipo la qualificazione ai play-off per la Serie A.
Gara 1
PIACENZA 0-2-0-1-0-0-0 3
MONDOVÌ 0-6-0-0-1-4-2 13
Con Solano convocato dalla Spagna per gli Europei Under 18, il Piacenza si presenta con un bullpen ridotto all’osso e ne paga soprattutto le conseguenze nella prima partita. Il match si decide già al secondo inning, quando Mondovì mette a segno sei punti dopo che i biancorossi erano riusciti a portarsi sul 2-0 senza nemmeno colpire una valida.
Nel prosieguo dell’incontro le mazze piacentine producono ben poco: appena quattro valide, insufficienti per riaprire la gara. Nel finale Mondovì dilaga ulteriormente, raggiungendo il margine necessario per chiudere la sfida anzitempo per manifesta superiorità.
Gara 2
PIACENZA 0-2-1-0-0-0-0-0-0 3
MONDOVÌ 0-1-0-0-0-3-4-1-X 9
Nel secondo incontro Acevedo tiene a lungo in partita il Piacenza, che per oltre metà gara mette in difficoltà la capolista. La squadra appare più solida e determinata e, grazie ai singoli di Chacon, Marelli e Pancini nel secondo inning, seguiti dal doppio di Penaloza e dal singolo di Calderon nel terzo, costruisce un promettente vantaggio di 3-1, mantenuto fino al termine del quinto inning.
Le speranze biancorosse si spengono però nelle tre riprese successive, quando il potente line-up di casa torna a far valere tutto il proprio potenziale. Con nove valide, Mondovì ribalta con autorità la situazione fino al definitivo 9-3.
Nel finale resta soprattutto il rammarico per il grave infortunio al ginocchio riportato da Julio Perez, oltre alla soddisfazione per l’ottima prova di Andrea Pancini, migliore tra i piacentini con un eccellente 4 su 4 nel box di battuta.
La giornata si chiude come da pronostico: Mondovì festeggia la qualificazione ai play-off con un turno d’anticipo, mentre il Piacenza, matematicamente quarto in classifica, è chiamato a leccarsi le ferite e a preparare al meglio il finale di stagione.