Baseball – Piacenza non riesce a fermare la capolista Mondovì, che vola ai playoff

Un Piacenza rimaneggiato non riesce a ostacolare la corsa della capolista Mondovì, che con un doppio successo (13-3 e 9-3) conquista con un turno d’anticipo la qualificazione ai play-off per la Serie A.

Gara 1

PIACENZA 0-2-0-1-0-0-0 3

MONDOVÌ 0-6-0-0-1-4-2 13

Con Solano convocato dalla Spagna per gli Europei Under 18, il Piacenza si presenta con un bullpen ridotto all’osso e ne paga soprattutto le conseguenze nella prima partita. Il match si decide già al secondo inning, quando Mondovì mette a segno sei punti dopo che i biancorossi erano riusciti a portarsi sul 2-0 senza nemmeno colpire una valida.

Nel prosieguo dell’incontro le mazze piacentine producono ben poco: appena quattro valide, insufficienti per riaprire la gara. Nel finale Mondovì dilaga ulteriormente, raggiungendo il margine necessario per chiudere la sfida anzitempo per manifesta superiorità.

Gara 2

PIACENZA 0-2-1-0-0-0-0-0-0 3

MONDOVÌ 0-1-0-0-0-3-4-1-X 9

Nel secondo incontro Acevedo tiene a lungo in partita il Piacenza, che per oltre metà gara mette in difficoltà la capolista. La squadra appare più solida e determinata e, grazie ai singoli di Chacon, Marelli e Pancini nel secondo inning, seguiti dal doppio di Penaloza e dal singolo di Calderon nel terzo, costruisce un promettente vantaggio di 3-1, mantenuto fino al termine del quinto inning.

Le speranze biancorosse si spengono però nelle tre riprese successive, quando il potente line-up di casa torna a far valere tutto il proprio potenziale. Con nove valide, Mondovì ribalta con autorità la situazione fino al definitivo 9-3.

Nel finale resta soprattutto il rammarico per il grave infortunio al ginocchio riportato da Julio Perez, oltre alla soddisfazione per l’ottima prova di Andrea Pancini, migliore tra i piacentini con un eccellente 4 su 4 nel box di battuta.

La giornata si chiude come da pronostico: Mondovì festeggia la qualificazione ai play-off con un turno d’anticipo, mentre il Piacenza, matematicamente quarto in classifica, è chiamato a leccarsi le ferite e a preparare al meglio il finale di stagione.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy