Rigenerazione urbana del commercio, raccolta firme di Confesercenti. Samuelli: “In estate illustriamo sul territorio la proposta di legge” – AUDIO

Rigenerazione urbana del commercio, raccolta firme di Confesercenti. Samuelli: “In estate illustriamo sul territorio la proposta di legge”.

Le imprese di prossimità rappresentano un presidio fondamentale per le città. Negozi, pubblici esercizi, botteghe e attività di servizio non sono soltanto realtà economiche, ma contribuiscono a rendere quartieri e centri storici più vivi, sicuri e accoglienti, garantendo servizi essenziali e creando occupazione sul territorio.

Con questo obiettivo, Confesercenti ha promosso una proposta di legge di iniziativa popolare per la rigenerazione urbana e commerciale, finalizzata a sostenere il commercio di vicinato e a contrastare il progressivo impoverimento economico e sociale di molti centri urbani. Il provvedimento punta ad affrontare il fenomeno della rarefazione commerciale, che negli ultimi anni ha interessato centri storici, quartieri e piccoli comuni, con ripercussioni sulla qualità della vita, sulla sicurezza e sulla tenuta del tessuto economico locale.

L’obiettivo – spiega Fabrizio Samuelli Direttore di Confesercenti Piacenza – è proprio quello di intraprendere una strada per supportare, tutelare, salvaguardare gli esercizi di vicinato, che, lo abbiamo detto in tutte le salse, sono un elemento fondamentale per le città, in tema di vivibilità, di servizi e anche di sicurezza. Quindi ora vorremmo portare all’attenzione del Parlamento questa proposta di legge.

Per dare voce a questa importante raccolta firme Confesercenti Piacenza ha scelto di fare un percorso itinerante in questa estate 2026, portando l’argomento nelle piazze e nei punti d’incontro della provincia.

Nei mesi estivi proporremo, presenteremo, illustreremo ai cittadini e alle istituzioni, questa proposta di legge e la raccolta firme in corso. In particolare andremo nelle piazze più importanti del territorio e anche nelle zone montane dove storicamente in estate c’è molto turismo.

Quali sono i punti principali della proposta di legge?

Intanto la creazione di una zona economica speciale di prossimità, proprio per il valore che hanno queste attività. Poi anche la creazione di un preciso osservatorio sulle dinamiche del commercio di vicinato. Inoltre pensiamo anche a delle risorse che dovrebbero servire a supportare queste attività e poi ridurre l’impegno dal punto di vista amministrativo e burocratico.

Come firmare

Accedi alla piattaforma del Ministero della Giustizia: https://firmereferendum.giustizia.it/referendum/open/dettaglio-open/6700009 Effettua l’accesso cliccando sul pulsante “Accedi” presente in alto nella pagina ed entra tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE) Una volta effettuato l’accesso, clicca sul pulsante “Sostieni l’iniziativa” per completare la firma

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