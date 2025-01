Volley, Serie B1 – La Pallavolo San Giorgio cerca punti salvezza in Toscana

Reduci dai successi contro Ripalta Cremasca e Crema, la Pallavolo San Giorgio è ritornata in corsa per la salvezza, abbandonando l’ultimo posto in classica per il quart’ultimo. La trasferta toscana di sabato 1 febbraio, la prima della storia del sodalizio guidato da Giuseppe Vincini, sarà importante per proseguire il momento positivo di risultati (sette punti nelle ultime tre gare) e la sfida contro il. V.P. Volley può dare un segnale importante per il futuro del torneo.

Le toscane precedono Chiara Tonini e compagne di tre punti, occupando il quint’ultimo posto, e nelle ultime gare hanno vinto a Rubiera e perso solamente al tiebreak con l’Anderlini. Rispetto alla gara d’andata, vinta per 3-2 dalla Sangio lo scorso 12 ottobre, il V.P. Volley ha cambiato guida tecnica, infatti dal 3 gennaio la squadra lucchese è stata affidata a Luca Berti che ha sostituito il dimissionario Enrico Stefanini.

Il match d’andata

Non ci sono ex di turno e l’unico precedente è stato giocato nella gara d’andata, vedendo imporsi la Pallavolo San Giorgio per 3-2. Dirigeranno i signori Andrea Almanza ed Emiliano Galletti, entrambi dal comitato di Roma. L’incontro si terrà sabato 1 febbraio presso la palestra comunale Greco in via Menchini 1 a Serravezza (Lucca). La gara sarà trasmessa sul canale Youtube V.P. Volley e sarà attivo il live score sul sito federvolley.it. Prima dell’inizio sarà osservato un minuto di silenzio per ricordare la memoria di Simonetta Avalle.

Classifica

Fantini Folcieri Ostiano 34; Volley Garlasco 31; Volley Modena 29; Ripalta Cremasca, Passione Valdarno 25; Rubiera 21; Montesport 19; Moma Anderlini 18; Osgb Campagnola 16; V.P. Volley 15; Pallavolo San Giorgio 12; Ambra Cavallini 11; Bsc Sassuolo 10; Crema 7.