Volley, Serie B1 – Pallavolo San Giorgio, le giovani Sveva Ironi e Laura Galelli si aggregano alla prima squadra

In vista del raduno della nuova stagione, fissato per il prossimo 20 agosto, la Pallavolo San Giorgio, ai nastri di partenza del campionato di Serie B1, accoglierà in prima squadra anche due giovani atlete provenienti dal proprio settore giovanile.
Si tratta della schiacciatrice Sveva Ironi, classe 2010, originaria di Castel San Giovanni e proveniente dalla RM Volley, e del libero Laura Galelli, classe 2009. Le due ragazze completano il roster giallobiancoblù per la stagione 2026/2027, che vedrà la formazione piacentina impegnata nel campionato nazionale di Serie B1.
Nel corso della stagione, oltre a far parte del gruppo della prima squadra, Ironi e Galelli proseguiranno il loro percorso di crescita nel settore giovanile, prendendo parte ai campionati territoriali organizzati dalla Fipav Piacenza.
Pallavolo San Giorgio Piacentino – Serie B1 2026/2027
Alzatrici: Benedetta Giordano (nuova, Ripalta Cremasca), Lisa Bonelli (nuova, Capergnanica).
Opposte: Chiara They (confermata), Chiara Tonini (confermata).
Schiacciatrici: Sofia Cornelli (confermata), Giulia Gilioli (confermata), Arianna Pagot (nuova, Valdarno), Laura Jotov (nuova, Faam Matese), Sveva Ironi (promossa dal settore giovanile).
Centrali: Esther Pratissoli (confermata), Alessandra Feroldi (nuova, Ripalta Cremasca), Camilla Gerosa (nuova, Modena).
Liberi: Greta Galelli (confermata), Laura Galelli (promossa dal settore giovanile).
Staff tecnico: allenatore Matteo Capra (confermato); assistenti Stefano Dagradi (confermato) e Fabio Longinotti (confermato).