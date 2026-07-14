Sagra dello Spiedino 2026 a Carmiano dal 17 al 22 luglio: tradizioni che, da quasi cinquant’anni, continuano a riunire intere generazioni attorno alla stessa tavola. Con la 48ª edizione ritorna uno degli appuntamenti estivi più attesi della provincia di Piacenza. Nata negli anni Settanta, la manifestazione celebra il suo piatto simbolo: gli immancabili spiedini di carne.

Accanto agli spiedini, ogni sera lo stand gastronomico proporrà anche tante specialità della tradizione piacentina, tra cui pisarei e fasò, torte fritte, patatine, vini e birre. A rendere ancora più coinvolgente la festa saranno sei serate di musica e ballo con Francesca Mazzuccato, Marco e Alice, Monti, Federica Cocco, Matteo Bensi e il Radio Sound Quiz Show, fino al tradizionale spettacolo pirotecnico che chiuderà la manifestazione.

Spazio anche alle famiglie, con gonfiabili gratuiti per i più piccoli. La sagra si svolgerà inoltre in concomitanza con la tradizionale Festa della Madonna del Carmelo, una ricorrenza molto sentita dalla comunità di Carmiano.

Il programma della Sagra dello Spiedino 2026 a Carmiano

Venerdì 17 luglio: Francesca Mazzuccato.

Sabato 18 luglio: Marco e Alice.

Domenica 19 luglio: Orchestra Monti.

Lunedì 21 luglio: Federica Cocco.

martedì 22 luglio: Matteo Bensi.

Mercoledì 22 luglio: Radio Sound Quiz Show.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy