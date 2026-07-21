Ciclismo su Pista – 6 Giorni delle Rose: Fiorin e Sierra subito protagonisti, Kakita regina dello Scratch, van der Peet si impone nel Keirin

Subito grandi emozioni sull’anello del Velodromo “Attilio Pavesi” per la 29^ edizione dei Gran Premi Internazionali – 6 Giorni delle Rose bianche, iniziati oggi e che andranno avanti fino a sabato sera. Gare fin dal tardo pomeriggio, con la serata impreziosita dall’esibizione del Corpo Bandistico Pontolliese con le Majorettes. Fra gli ospiti della serata il presidente Uec e vicepresidente Uci Enrico Della Casa. Di seguito la cronaca della prima giornata, gara per gara.

CORSA A PUNTI UOMINI UNDER 23

La Corsa a Punti Under 23 uomini – G.P. Pavinord, prima finale della serata inaugurale, ha premiato Juan David Sierra, autore di una prova di grande continuità nei quindici sprint previsti. L’azzurro della Tudor Pro Cycling U23 ha chiuso con 68 punti, precedendo Ilya Savekin (63) e Nikita Tsvetkov (50). Quarto posto per un altro italiano, Davide Stella.

SCRATCH DONNE UNDER 23

Si è concluso con una volata a ranghi compatti lo Scratch Under 23 femminile – G.P. Ferri Intonaci e Malte, con la giapponese Maho Kakita che si è imposta nettamente davanti alla svizzera Janice Stettler e alla bielorussa Alina Karotkina. Ai piedi del podio la migliore delle italiane, Linda Sanarini, quarta al termine dei 25 giri di gara.

ELIMINAZIONE UOMINI UNDER 23

È stato Matteo Fiorin a conquistare il G.P. Bussandri, prova dell’Eliminazione Under 23 maschile. L’azzurro, in gara con la maglia di campione europeo appena conquistata a Cottbus, ha confermato il suo eccellente momento di forma imponendosi nella volata finale a due su Ilya Savekin, preceduto di circa una bicicletta. Sul terzo gradino del podio è salito lo slovacco Tadeáš Cesnek.

MADISON DONNE UNDER 23

Successo della coppia formata da Polina Danshina e Aglaya Kokareva nell’Americana Under 23 femminile – G.P. Siderpighi. Le due atlete hanno costruito il loro successo sprint dopo sprint, chiudendo con 36 punti davanti al tandem composto dalla ceca Vendula Strakatá e dalla svizzera Janice Stettler (24). Terzo posto per la Bielorussia con Alina Karotkina e Kseniya Shynkarenka. Quinte le azzurre Linda Sanarini e Irma Siri.

KEIRIN DONNE

La prima prova Elite del Keirin donne disputata a Fiorenzuola dopo il ritorno della specialità nel programma ha premiato l’olandese Steffie Van der Peet, campionessa del mondo della velocità a squadre in carica, che si è imposta nella finale davanti all’azzurra Miriam Vece. Sul terzo gradino del podio è salita la spagnola Helena Casas Roige, mentre l’altra italiana Matilde Cenci ha chiuso in quinta posizione.

KEIRIN UOMINI

Si è chiuso con un successo italiano il Keirin uomini – G.P. Caffè Ramenzoni, vinto da Mattia Predomo. L’azzurro ha avuto la meglio sul sudcoreano Choi Tae-ho, due dei grandi protagonisti attesi della manifestazione, mentre il polacco Mateusz Rudyk ha completato il podio. Buona prova anche per Fabio Del Medico, quarto al traguardo.

Le finali, 21 luglio (giorno 2) – Dalle 20:00

Corsa a Punti Donne Under 23 – G.P. INOX 80

Scratch Uomini Under 23 – G.P. GM TERMOSANITARI

Omnium Esordienti – G.P. ECO CONSUL

Omnium Allievi – G.P. ORVI CATTADORI

Eliminazione Donne Under 23 – G.P. IL RINTOCCO

Velocità Donne – G.P. INSIDE CENTRUFFICIO

Velocità Uomini – G.P. PLURIMEC

Americana Uomini Under 23 – G.P. SIDERPIGHI

(eventuali qualificazioni per le prove Under 23, il torneo di velocità e le prove giovanili inizieranno alle 16)

L’ingresso al Velodromo è gratuito, info, classifiche e Live streaming sul sito www.fiorenzuolatrack.eu.

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