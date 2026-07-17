Costruzione della villa a Costa Chiappona, dopo l’intervento della Regione le associazioni ambientaliste chiedono la sospensione dei lavori” – AUDIO

Si arricchisce di un nuovo capitolo la vicenda sull’intervento urbanistico a Costa Chiappona, nel comune di Gazzola. In una conferenza stampa diverse associazioni ambientalistiche piacentine hanno spiegato di aver ricevuto una comunicazione della Regione Emilia-Romagna che afferma: “Anche a seguito dei chiarimenti forniti dal Comune pare sussistere la contrarietà con le norme di legge e le prescrizioni degli strumenti di pianificazione territoriale“

La vicenda – commentano le associazioni in una nota – ha avuto inizio il 30 marzo scorso con la segnalazione al Comune di Gazzola dell’assenza del cartello di cantiere obbligatorio. A seguito dell’accesso agli atti, si sarebbero rilevate diverse criticità nella procedura urbanistica relativa al Permesso di costruire la villa con piscina e altre opere.

AUDIO INTERVISTA a Laura Chiappa Presidente di Legambiente Piacenza

Dopo quanto emerso chiediamo la sospensione cautelativa dei lavori e la Provincia ha la delega per farlo. La villa invece è in costruzione e questo ci preoccupa molto. Quindi rispetto alla gravità delle criticità che sono emerse il cantiere prosegue e potrebbe portare a una situazione irreversibile. Inoltre deve finire il rimpallo tra enti sulla decisione di costruire e chiediamo di chiarire le regole della vigilanza urbanistica perché non è possibile che la tutela del paesaggio venga fatto solo dal controllo di cittadini e associazioni.

Le richieste delle associazioni rivolte al Comune di Gazzola e alla Provincia di Piacenza

Alla luce dei profili di possibile illegittimità individuati, la Regione chiede due interventi precisi.

Al Sindaco di Gazzola chiede, nell’esercizio del potere di riesame previsto dall’articolo 27 della L.R. 15/2013, «di pronunciarsi specificatamente sui profili di illegittimità indicati».

Alla Provincia chiede invece «di procedere con la massima sollecitudine, in via sostitutiva, alla sospensione dei lavori», come previsto dalla L.R. 23/2004.

La legge stabilisce infatti che, in caso di inerzia dello Sportello unico comunale per l’edilizia, spetti alla Provincia assumere i provvedimenti necessari, compreso l’ordine di sospensione. Secondo la Regione, si tratta di un atto dovuto qualora sia accertata l’inosservanza delle norme di legge e di regolamento o delle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi.

Le considerazioni delle associazioni

Accogliamo con soddisfazione la richiesta della Regione alla Provincia di procedere con la massima sollecitudine alla sospensione dei lavori. Alla luce di quanto rilevato nella stessa comunicazione regionale, riteniamo che tale sospensione sia ormai necessaria e doverosa.

Esprimiamo però anche sorpresa e indignazione perché, di fronte a un’autorizzazione edilizia che – viste le dimensioni e la tipologia dell’intervento – richiedeva attenzione e un serio approfondimento, nessuno degli enti competenti in materia di vigilanza urbanistica ed edilizia si è finora assunta la responsabilità di sospendere cautelativamente i lavori.

La tutela del territorio e del paesaggio non può essere rinviata fino a quando le trasformazioni sono ormai compiute e gli effetti diventano irreversibili. Il paesaggio è un bene comune espressamente tutelato dall’articolo 9 della Costituzione.

Resta inoltre difficile comprendere il meccanismo che ha trasferito dalla Regione alla Provincia i poteri sostitutivi di sospensione e sanzione previsti dalla normativa urbanistica. L’articolo 5 della L.R. 23/2004 stabilisce infatti che la Giunta provinciale intervenga in caso di inerzia dello Sportello unico comunale protratta oltre i termini previsti.

Questa ripartizione delle competenze ha determinato, nel caso di Costa Chiappona, un lungo e paradossale rimpallo tra istituzioni, mentre i lavori continuano indisturbati.

Le richieste delle associazioni

La sospensione cautelativa dei lavori, per consentire tutti gli approfondimenti necessari e accertare le possibili inosservanze della normativa urbanistica, edilizia e paesaggistica. Una valutazione definitiva sulla legittimità del Permesso di costruire n. 5/2025, superando il paradossale conflitto di competenze e il rimpallo di responsabilità tra Regione, Provincia e Comune Una chiara definizione dei compiti di vigilanza nella futura revisione della Legge regionale urbanistica 24/2017. La vigilanza deve riguardare non soltanto gli abusi commessi dai privati, ma anche gli eventuali titoli edilizi illegittimamente rilasciati dalle amministrazioni comunali.

Oggi, paradossalmente, è affidato innanzitutto agli stessi Comuni – e non a un Ente terzo – il compito di riesaminare i propri atti: un meccanismo che può rendere oggettivamente difficile una verifica tempestiva e indipendente. Una tutela effettiva del paesaggio, che non può essere considerata marginale rispetto alla difesa ostinata e tout court dei diritti edificatori, anche quando sono semplicemente presunti.

Per contestare interventi che mettono a repentaglio qualità ambientale, paesaggio e suoli agricoli permeabili, i cittadini e le associazioni sono spesso costretti a rivolgersi alla giustizia amministrativa, affrontando impegni e costi difficilmente sostenibili, per difendere un interesse che è collettivo e che l’Amministrazione pubblica per prima dovrebbe tutelare.

La vicenda di Costa Chiappona non riguarda soltanto una singola costruzione, pur di grandi dimensioni e con un intervento su un’area di più di 5 ettari di suolo agricolo. Se non sarà gestita correttamente, potrà costituire un precedente pericoloso per tutto il territorio provinciale e regionale, indebolendo ulteriormente la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e nella loro capacità di far rispettare le norme poste a tutela dell’interesse pubblico, del territorio e del paesaggio.

Le associazioni spiegano che secondo la Regione, l’intervento sembra porsi in contrasto con:

1) i limiti previsti per la ristrutturazione edilizia dall’articolo 3 del D.P.R. 380/2001;

2) lo stesso Piano urbanistico generale del Comune di Gazzola, che consente interventi di demolizione e ricostruzione con trasferimento dei volumi soltanto «entro l’area di pertinenza»;

3) gli articoli 25, 26 e 36 della Legge regionale 24/2017, per il trasferimento di volumi in territorio rurale finalizzato alla realizzazione di una nuova residenza non connessa all’attività agricola;

4) le prescrizioni di tutela delle “zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale” definite dal Piano territoriale di Coordinamento Provinciale di Piacenza (oggi PTAV), in applicazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR).

In queste aree sono consentiti principalmente interventi sugli edifici esistenti, mentre le nuove costruzioni devono essere strettamente connesse alla conduzione agricola del fondo e alle esigenze degli imprenditori agricoli professionali.

Legambiente Piacenza

Italia Nostra – Sezione di Piacenza

CAI – Club Alpino Italiano, Sezione di Piacenza

Touring Club Italiano – Club di Territorio di Piacenza

GAEP – Gruppo Alpinisti Escursionisti Piacentini

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