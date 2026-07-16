Una nuova automedica per Anpas, grazie al sostegno della Fondazione entra in servizio BRAVO46 – AUDIO

La Pubblica Assistenza Croce Bianca di Piacenza amplia il proprio parco mezzi con una nuova automedica, la Bravo46, acquistata grazie a un contributo ottenuto attraverso un bando della Fondazione di Piacenza e Vigevano dedicato alle realtà impegnate nell’assistenza sociosanitaria.

Il nuovo veicolo sarà impiegato principalmente per il trasporto di emoderivati, ma potrà svolgere anche trasferimenti urgenti di pazienti e, all’occorrenza, essere configurato come auto medico-infermieristica per servizi sia nell’ambito del sistema pubblico sia durante manifestazioni ed eventi privati.

A spiegare le caratteristiche del mezzo è Paolo Rebecchi, coordinatore di Anpas: “Anpas e Croce Bianca svolgono numerose attività e, in caso di emergenza o di necessità, questo mezzo diventa immediatamente operativo. Ha già ottenuto l’autorizzazione sanitaria e sarà quindi in servizio già nei prossimi giorni”.

Grande soddisfazione anche da parte del presidente della Croce Bianca di Piacenza, Alessandro Miglioli. “È una bellissima automobile, nuovissima. Sarà davvero importante per la nostra attività. Si tratta di un mezzo completamente moderno, di cui avevamo bisogno. Speriamo naturalmente che debba servire il meno possibile”.

L’acquisto è stato possibile grazie al bando promosso dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano nella scorsa primavera, rivolto agli enti che operano a favore della comunità, con particolare attenzione al settore dell’assistenza sociosanitaria.

“Al bando hanno partecipato numerose realtà – ha spiegato il presidente della Fondazione, Roberto Reggi – e abbiamo assegnato i contributi seguendo una graduatoria rigorosa, privilegiando gli interventi ritenuti più urgenti. La Croce Bianca, per il servizio che svolge quotidianamente e per i tantissimi interventi di cui è protagonista, meritava questo sostegno. Abbiamo quindi finanziato con grande convinzione l’acquisto della nuova automedica”.

La Bravo46 entrerà quindi a far parte della rete dei mezzi di soccorso della Croce Bianca, contribuendo a rendere ancora più efficiente il servizio offerto ai cittadini del territorio piacentino.

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