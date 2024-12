Volley, Serie B1 – Pallavolo San Giorgio sconfitta 3-0 da Volley Modena

La nona giornata del girone d’andata non sorride alla Pallavolo San Giorgio sconfitta dal Volley Modena per 3-0. La trasferta in terra emiliana non sarebbe stata facile per Tonini e compagne visto l’ottimo momento di forma della squadra avversaria che raggiunge la sesta vittoria consecutiva; in alcuni momenti il team coach Matteo Capra ha dato l’impressione di tenere alto il ritmo di gioco mettendo in difficoltà la forte avversaria, che nei momenti importanti dei set ha fatto valere la maggiore esperienza.

Nel prossimo turno, l’ultimo casalingo dell’anno solare 2024, la Pallavolo San Giorgio ospita l’Ambra Cavallini Pontedera (Pisa), gara importante in chiave salvezza. Gara calendarizzata per sabato 14 dicembre, alle 18 presso il palazzetto dello sport di viale Repubblica.

Volley Modena-Pall. San Giorgio 3-0

(25-18, 25-16, 25-19)

Volley Modena: Davoli 1, Lancellotti, Paolini, Nonnati 20, Vineti, Bozzoli 12, Pagot, Bellini 1, Mattioli, Gerosa 11, Fronza 5, Righi (L), Zironi (L). All. Molinari.

Pallavolo San Giorgio: Arfini 1, They 10, Sangiorgi, Marinucci 6, Gilioli 3, Camurri 8, G. Galelli (L), Lunardini, Tonini 8, Zorzetto, Cossali 4, Zoppi, Masciullo, L. Galelli (L). All. Capra.

Classifica

Volley Garlasco, Fantini Folcieri Ostiano 22; Ripalta Cremasca 20; Volley Modena 19; Passione Valdarno 16; Rubiera 13; Montesport, Osgb Campagnola 12; Moma Anderlini, V.P. Volley 11; Bsc Sassuolo 9; Crema 7; Ambra Cavallini 6; Pallavolo San Giorgio 5. Sassuolo ed Ambra Cavallini una gara di meno.