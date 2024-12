Palazzo Farnese, nuovo capitolo di storia dal 14 dicembre: presentazione del riallestimento della Sala dei Fasti di Elisabetta

Un nuovo capitolo di storia si aprirà per i Musei Civici sabato 14 dicembre, con la presentazione ufficiale del riallestimento della Sala dei Fasti di Elisabetta e l’opportunità, per il pubblico, di ammirare il prezioso Ritratto di Elisabetta Farnese, attribuito alla bottega di Giovanni Maria Delle Piane detto il Mulinaretto, generosamente donato dall’azienda Paver Costruzioni spa.

Un evento segna il culmine di un anno dedicato alla figura dell’ultima discendente della dinastia dei Farnese, destinata a diventare sovrana di Spagna, iniziato con la mostra “I Fasti di Elisabetta Farnese. Ritratto di una Regina” e proseguito con la rassegna “Inverno Farnesiano”. Proprio grazie all’attenzione suscitata da tali iniziative, Piacenza può oggi arricchire il proprio patrimonio artistico e culturale di questo nuovo capolavoro, che troverà la propria collocazione definitiva all’interno della sala a lei dedicata, appositamente riallestita per l’occasione.

Stanze segrete

Durante le feste sarà possibile visitare un luogo solitamente nascosto di Palazzo Farnese, già protagonista del fortunato itinerario “Farnese Segreto”: la cosiddetta “Sala delle Dame”, decorata con raffinati affreschi attribuiti a Sebastiano Galeotti.

La salita sarà aperta in tutti i fine settimana e nei giorni festivi dal 15 dicembre 2024 al 12 gennaio 2025. In ogni giornata le visite saranno organizzate in turni a partire dalle 10:30 fino alle 17:30; ad ogni turno salirà un gruppo di massimo 15 persone e tutti i gruppi saranno accompagnati.

I Musei offrono due tipi di esperienze ai visitatori:

la salita con visita alle stanze affrescate e visione del video divulgativo “Farnese Segreto” Prenotazione obbligatoria: 0523 492 658-info farnese@comune.piacenza.it.

Costo compreso nel biglietto di ingresso – 3 euro

la visita guidata alla stanze affrescate a cura del Coordinamento Guide turistiche “Scopri Piacenza”.

Prenotazione obbligatoria: tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00 al seguenti contatti: 3758477505-scopripiacenza@gmail.com

– Costo della visita guidata per le visite a partenza fissa dedicate agli utenti singoli 7 euro oltre a 3 euro di ingresso

– Costo della visita guidata per gruppi (Max 15 persone oltre alla guida) 80 euro oltre al costo di 3 euro a persona per l’ingresso.

La salita richiede uno sforzo fisico e include 108 gradini in spazi stretti e poco illuminati. Per tali ragioni la visita non è idonea a persone con difficoltà di deambulazione, problemi cardiaci o a coloro che soffrono di vertigini e claustrofobia.

Chi non potesse affrontare la salita non dovrà però rinunciare alla bellezza degli affreschi grazie alla visita virtuale disponibile sul nostro sito.