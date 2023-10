Volley, Serie B2 – La Pallavolo San Giorgio cala il poker e sale in vetta alla classifica

Con un ‘periodico’ 25-12 la Pallavolo San Giorgio supera la formazione veronese, conquistando la quarta vittoria in campionato. La formazione di partenza è Erba-Tonini, Arfini-Gilioli, Zoppi-Marinucci e Galelli libero ma coach Capra durante la partita ha dato spazio a tutto il roster.

La partenza delle piacentine è fulminante: 6-1 e 9-4 con un muro di Zoppi. Lo Spakka Volley accorcia d qualche punto, 12-7, Marinucci in fast sigla il 14-9 ed un ace di Erba porta a dieci le lunghezze di vantaggio, 19-9, prima che il gioco si sia fermato su segnalazione del segnapunti per un controllo della formazione ospite. Nonostante l’interruzione la Sangio macina gioco e chiude 25-12 con un attacco di Lunardini.

Nel secondo parziale entrano Polletta per Gilioli, Cossali per Marinucci. Un ace della schiacciatrice romagnola ed un block del centrale bergamasco regalano il 4-2 ed il 5-2 a favore della squadra di casa. Zoppi realizza in fast l’8-4, lo Spakka prova a restare in partita, tuttavia Arfini doppia il punteggio, 18-9 ed la stessa schiacciatrice a chiduere il set sul 25-12. Spazio anche per Sangiorgi in regia.

Nel terzo set restano in campo Polletta e Cossali e Marinucci sostituisce Zoppi. Cossali apre le danze, Polletta segna l’8-2, Spakka Volley accorcia 9-6 ed è l’ultimo sussulto. La squadra di casa allunga e sterza decisamente verso la vittoria, Galelli in seconda linea da sicurezza, Tonini sigla il 21-11 e Marinucci chiude 25-12.

Il quarto successo consecutivo regala alle giallobiancoblù la vetta della classifica, in coabitazione con la piacentina Pallavolo Alsenese, vetta che Tonini vorranno mantenere nel prossimo turno nella trasferta di Viadana, provincia di Mantova.

Pallavolo San Giorgio-Spakka Volley 3-0

(25-12, 25-12, 25-12)

Pall. San Giorgio: Amadei (L), Erba, Polletta, Sangiorgi, Marinucci, Gilioli, Camurri, Galelli (libero), Lunardini, Tonini, Arfini, Cossali, Zoppi. All. Capra.

Classifica

Palllavolo San Giorgio, Pall. Alsenese 11 punti; San Damaso, VolleyDavis 2c 10; Cerea 9; Galaxy Volley 6; Piadena, Soliera 4; Be One San Martino, Moma Anderlini, Viadana, Top Volley 3; Mirandola 1 punto; Spakka Volley 0. Piadena e Mirandola, una gara in meno.