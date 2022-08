Volley, Serie B2 – Pallavolo San Giorgio vacanze finite, al via la stagione 2022/2023

Ha preso il via ufficialmente nei giorni scorsi la quarta stagione consecutiva della Pallavolo San Giorgio. La formazione, guidata da coach Matteo Capra, ha iniziato a lavorare per preparare al meglio una stagione che si preannuncia impegnativa e che potrebbe regalare delle belle soddisfazioni per un gruppo rinnovato in parte con cinque conferme e sette volti con il classifico ritiro presso il centro della Bellotta al Valconasso di Pontenure.

Le sedute sono state divise tra la parte atletica, affidata al nuovo preparatore Simone Tizzoni, e la parte tecnica dove le ragazze hanno iniziato a riprendere confidenza con la palla. Un roster rinnovato con cinque atlete rimaste rispetto al roster dello scorso anno, Micaela Perini, alzatrice, alla quarta stagione alla San Giorgio, la centrale Valentina Zoppi, l’opposta Chiara Tonini, la schiacciatrice Giulia Gilioli ed il libero Greta Galelli. Gli innesti sono sette: l’esperta centrale Valentina Guccione, l’alzatrice Beatrice Erba, l’opposta Matilde Chinosi, le schiacciatrici Ginevra Camurri, Alessia Arfini, un ritorno, e Costanza Maronati. Completa il roster Stella Amadei, ruolo libero, la più giovane del gruppo.

Nella due giorni alla Bellotta staff tecnico e ragazze hanno rinnovato l’incontro, come da tradizione, con il dottore Alberto Tagliapietra, medico dell’Ospedale di Montichiari, referente del progetto di sensibilizzazione Atleti al tuo Fianco, il mondo dello sport nella lotta contro il cancro. Un momento di riflessione che consolida la sinergia tra la società piacentina e la onlus che dura a quattro stagioni.

La preparazione procederà spedita sino al 10 settembre quando è in programma il primo allenamento congiunto contro il Galaxy Parma, prima tappa di avvicinamento al debutto in campionato, fissato per sabato 8 ottobre a Castelbelforte contro il Volley Devis.

Pallavolo San Giorgio, stagione 2022/2023, serie B2

Alzatrici: Micaela Perini (confermata), Beatrice Erba (nuova, Busnago).

Opposte: Chiara Tonini (confermata), Matilde Chinosi (nuova, Mio Volley Gossolengo).

Schiacciatrici: Alessia Arfini (nuova, New Volley Ripalta), Giulia Gilioli (confermata), Ginevra Camurri (nuova, Volley Academy Piacenza), Costanza Maronati (nuova, Concorezzo).

Centrali: Valentina Zoppi (confermata), Valentina Guccione (nuova, Pallavolo Alsenese).

Libero: Greta Galelli (confermata), Stella Amadei (nuova, Canottieri Ongina).

Staff tecnico

Allenatore: Matteo Capra.

Assistenti: Emanuele Piccoli e Paolo Volpini.

Fisioterapista: Giorgio Balestrieri.

Preparatore atletico: Simone Tizzoni.