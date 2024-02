Zanardi (FdI): “Eliminare lo spartitraffico da strada Caorsana”

Gloria Zanardi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, ha presentato un’interrogazione scritta per chiedere all’amministrazione se intende ripensare a come è strutturata Via Caorsana, eliminando lo spartitraffico, o almeno riducendolo, per consentire il passaggio di due mezzi in entrambe le corsie ed evitare situazioni critiche come quelle verificatasi anche pochi giorni fa (9.2.2024) quando un autobus, rimasto in panne lungo tale strada, ha bloccato il traffico lungo tutto il tratto impedendo anche il passaggio di un’ambulanza, chiamata a soccorrere un ciclista investito da un’auto.

Zanardi rileva: “La struttura attuale della strada (cordolo centrale invalicabile, carreggiate ridotte), sin dalla sua realizzazione, è stata oggetto di notevoli critiche, frutto di segnalazioni da parte dell’utenza che quotidianamente riscontrava disagi su quel tratto – prosegue – già nel 2008, dopo evidenti malumori, l’assessore Ignazio Brambati aveva relizzato simulazioni per dimostrare come, per il Comune, lo spazio per il passaggio dei mezzi di emergenza ci fosse; non conosco personalmente l’esito di tali simulazioni, ma basta vedere cosa succede nei fatti per comprendere che le criticità sussistono”.

L’esponente di Fratelli d’Italia, dunque, chiede di pensare a soluzioni per risolvere queste problematiche, evidenziando come “la strada Caorsana è un tratto ad intensa percorrenza di mezzi privati, ma anche di camion ed occorre rilevare che l’arteria stradale in questione diventa un percorso obbligato per l’utenza, ma soprattutto per i soccorritori, quando l’A1 viene chiusa”.