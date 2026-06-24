Ponte San Salvatore a Bobbio, al via la nuova fase dei lavori di manutenzione

In continuità con la pianificazione strategica sul tema della riqualificazione delle opere d’arte, presenti lungo il patrimonio stradale di competenza, Anas ha programmato la nuova fase dei lavori di manutenzione del ponte San Salvatore, lungo la strada statale 45 “di Val Trebbia” a Bobbio, nel territorio provinciale di Piacenza.

Per procedere con le attività di decostruzione della trave di bordo ed il varo di nuova struttura in acciaio, si rende necessaria la interdizione la traffico del tratto incluso dal km 75,815 al km 93,800 che sarà materializzata e resa evidente in loco mediante segnaletica temporanea, per il solo tempo strettamente connesso alle lavorazioni sensibili.

Al fine di contemperare, le esigenze dettate dalla necessità operativa e di sicurezza connesse alla esecuzione dei lavori con l’obiettivo di minimizzare le ricadute di interferenza sulla circolazione stradale, Anas ha pianificato le fasi contingentando le attività lavorative, esclusivamente in orario notturno, dalle ore 22:00 alle 06:00 del mattino successivo per un totale di 3 notti: giovedì 25, lunedì 29 e martedì 30 giugno.

I collegamenti viari saranno garantiti mediante percorsi alternativi che prevedono l’impiego della SS461, SP69, SP89, SP186 ed SP24 per chi viaggia in direzione Bobbio e viceversa per chi viaggia in direzione Ottone.

Si segnala che lungo la SP186, che rientra nel percorso alternativo, sul ponte posto nella frazione di Feligara del Brallo di Pregola (PV) vige il divieto di transito ai mezzi pesanti con massa superiore alle 3,5 tonnellate.

Il provvedimento di temporanea interdizione, che riguarderà tutti gli utenti ad eccezione dei mezzi di soccorso ed emergenza, è stato condiviso al tavolo istituzionale Prefettizio, convocato e coordinato dalla Prefettura di Piacenza, raccogliendo le convergenze dei Comuni interessati e degli Enti territorialmente competenti, presenti all’incontro.

Nel week end del 27 e 28 giugno e dalle 06:00 di mattina di mercoledì 1° luglio, per consentire il proseguimento delle lavorazioni, sarà nuovamente attivo il senso unico alternato.

Il piano dei lavori, che prevede la sostituzione di parte dell’impalcato del ponte, vede un investimento di 1,5 milioni di euro.

Anas (Gruppo FS) ricorda che “Quando sei alla guida tutto può aspettare” – “Guida e Basta!”. Per una mobilità informata chiama il Servizio Clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.

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