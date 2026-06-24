Tennis – Edizione record per l’Open Delta Rem – Assi Piacenza, in programma dal 28 giugno al 12 luglio

Si preannuncia l’edizione numericamente più ricca quella dell’Open Delta Rem – Assi Piacenza, in programma sui campi in terra rossa della Vittorino da Feltre dal 28 giugno al 12 luglio. L’edizione 2026 – presentata questa mattina in conferenza stampa dal Presidente del sodalizio biancorosso Gianluigi Tedesco, dal Direttore tecnico del settore tennis Giuseppe Massola, e dagli sponsor Stefano Teragni e Michael Calegari – ha infatti già al suo attivo quasi centodieci agonisti che potrebbero aumentare ulteriormente visto che sarà possibile iscriversi fino a sabato prossimo.

Tedesco durante la conferenza stampa

“Numeri che confermano non soltanto l’interesse sempre crescente verso questo torneo, ma anche la crescita continua del nostro settore tennistico. Abbiamo appena sfiorato la promozione al campionato di B2 con la squadra maschile al termine di un ottimo campionato, e pochi mesi fa abbiamo anche ospitato una tappa del circuito internazionale del l’ITF Master MT. Doveroso un ringraziamenti agli sponsor che da anni sostengono questo nostro torneo”.

Torneo Open singolare sia maschile che femminile con un montepremi di 4.000 euro, che oltre al Trofeo Vittorino metterà in palio, per il quinto anno consecutivo, anche quello dedicato all’imprenditore piacentino Domenico Mazzoni.

Michael Calegari, nipote di Mazzoni e rappresentante di Delta Rem

“Ringrazio la Vittorino, il CONI, la Federtennis e tutte le persone che hanno lavorato all’organizzazione di questo evento perché attraverso questo torneo ci permettono di ricordare la figura di mio nonno come grande appassionato di sport”.

Teragni ricordando Mazzoni

“Un imprenditore autenticamente innamorato dello sport che ha sempre dedicato energie e risorse per sostenere eventi agonistici e di promozione che permettessero ai giovani di avvicinarsi alla pratica sportiva. Come Assi Piacenza affianchiamo la Vittorino da tanto tempo e siamo lieti che questo torneo continui a crescere anno dopo anno”.

Una crescita, quella evidenziata da Teragni, sia qualitativa che quantitativa.

Ha precisato Massola

“Al momento abbiamo quasi centodieci iscritti, il numero più alto finora mai raggiunto, con una netta prevalenza per l’ambito maschile, ma le iscrizioni resteranno aperte anche nei prossimi tre giorni e siamo sicuri che aumenteranno ulteriormente. Ci fa piacere vedere anche tanti soci della Vittorino che scenderanno in campo in questo torneo, a conferma della crescita del nostro settore tennis già evidenziata dal presidente Tedesco”.







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