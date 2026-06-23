Serie B – Talento e ambizione per la cabina di regia dell’Assigeco: c’è la firma di Alberto Fragonara

UCC Assigeco Piacenza è felice di comunicare di aver siglato un accordo annuale, con opzione per la stagione 2027/2028, con l’atleta Alberto Fragonara, nelle ultime due stagioni a Faenza.

Classe 2004 e originario di Novara, Alberto Fragonara è un playmaker di 186 cm per 78 kg. Dopo i primi passi cestistici nelle fila del Trecate Basket Club, completa il suo percorso giovanile nelle fila dell’Accademia Basket Altomilanese, fino ad arrivare all’esordio in Serie B ad appena sedici anni con la Sangiorgese. Con il club arancioblu disputa una seconda stagione maturando ulteriore esperienza nel campionato, arricchendo inoltre l’annata con l’esperienza in Next Gen Cup con la maglia di Brindisi.

Una positiva avventura a Borgomanero da 11.4 punti, 2.8 rimbalzi e 2.8 assist ad allacciata di scarpe gli vale la chiamata dell’ambiziosa Legnano per la stagione sportiva 2023/2024, mentre nell’ultimo biennio ha vestito la maglia di Faenza, condividendo lo spogliatoio nella prima stagione con Giovanni Poggi. In Romagna si è consacrato definitivamente tra i giocatori più prolifici nel suo ruolo con 13.9 punti, 3 rimbalzi e 4.9 assist di media (miglior assistman del Girone B) nella stagione da poco terminata, trovando la doppia cifra per punti segnati in 29 occasioni con un massimo di 30 punti nella vittoria esterna su Fabriano, e tirando con un sontuoso 44.9% da oltre l’arco, secondo miglior dato del Girone B e quarto complessivo di tutta la categoria.

Le sue prestazioni non sono passate inosservate all’allenatore azzurro Luca Banchi, che nello scorso mese di gennaio ha deciso di convocarlo per un mini-raduno della nazionale Under 22.

Playmaker moderno, dinamico e dalle ottime qualità balistiche, Fragonara abbina visione di gioco, capacità di creare per i compagni e pericolosità offensiva. Un tassello di grande valore chiamato a ricoprire un ruolo importante nella nuova Assigeco targata Ghizzinardi.

Alberto Fragonara, Giocatore

“Sono molto contento di aver firmato per l’Assigeco Piacenza, società che condivide le mie stesse ambizioni. Diverse persone mi hanno parlato di un’ambiente serio e organizzato. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura: porterò grande entusiasmo e voglia di arrivare il più lontano possibile. In campo mi considero un giocatore fantasioso ma allo stesso tempo diligente, sempre al servizio della squadra”.

Marcello Ghizzinardi, Capo Allenatore

“Alberto è un giocatore che negli ultimi due anni ha avuto una crescita esponenziale a Faenza, assumendosi sempre maggiori responsabilità. Interpreta al meglio il ruolo del playmaker moderno: è capace di innescare i compagni, creare vantaggi dal pick and roll, ma anche di essere pericoloso in prima persona. Le sue caratteristiche daranno grande qualità e identità al nostro sistema di gioco”.

Alessandro Pagani, Direttore Sportivo

“Siamo molto felici di aver raggiunto l’accordo con Alberto, un giocatore che abbiamo seguito con attenzione per tutta la stagione e che ricoprirà un ruolo importante all’interno di questa nuova Assigeco. Nonostante la giovane età ha già dimostrato notevoli qualità tecniche e caratteriali: porterà energia, dinamismo e grande determinazione. Oltre ad aver ricevuto ottime referenze da Giovanni Poggi, suo compagno di squadra a Faenza due anni fa, l’ho sentito molto motivato e con voglia di arrivare. Non vediamo l’ora di accoglierlo tra noi e di iniziare insieme questa nuova avventura”.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy