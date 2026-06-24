Rugby – I Lyons ripartono dalle colonne portanti: i giocatori piacentini di nuovo protagonisti

La stagione 2025/2026 ha segnato un punto di svolta per Sitav Rugby Lyons, che ha dato un nuovo forte impulso di piacentinità al proprio progetto tecnico: lo scorso campionato ha segnato il record di giocatori piacentini impiegati in Serie A Elite, dando la possibilità a tanti ragazzi cresciuti nel vivaio bianconero di misurarsi con il massimo livello del rugby italiano.
La progettualità dei Lyons
In tutto sono 26 i ragazzi nati a Piacenza che hanno indossato la maglia della prima squadra tra Campionato e Coppa Italia: grazie alla progettualità di Rugby Lyons i giocatori nati nella provincia di Piacenza sono stati il secondo contingente più numeroso della Serie A Elite, alle spalle dei nati nella provincia di Roma (dati raccolti dal sito specializzato rugby.it).
Ancor più ragguardevole il numero dei giocatori piacentini schierati in Serie A Elite, dove i bianconeri hanno messo a referto 10,94 prodotti del proprio vivaio di media a partita di campionato, non tenendo quindi conto della Coppa Italia che “gonfia” i dati per via delle limitazioni agli stranieri e l’obbligo di schierare un un numero minimo di Under 23. Proprio la Coppa Italia è servita a testare ad alto livello diversi giovani Leoni, che hanno risposto “Presente” alle sfide proposte: nell’ultima annata sono stati infatti 14 i nuovi esordienti in prima squadra, tra cui i più presenti sono stati il classe 2005 Leonardo Russo (16 presenze) e i classe 2006 Baas e Franzoso (14 e 11 presenze). Simbolo del nuovo corso bianconero è stato indubbiamente il Capitano Alessandro Moretto, alla prima stagione da leader: il terza linea bianconero, 25 anni appena compiuti, è stato schierato da titolare in tutte le 22 gare stagionali, guidando i suoi uomini nelle vittorie e nei momenti più difficili e raggiungendo le 100 presenze totali in prima squadra.
L’annata di Matias Camero
L’unico altro giocatore con 22 presenze è stato un figliol prodigo bianconero: il 2025/2026 è stata l’annata di Matias Camero, che alla prima stagione in maglia Lyons dopo il ritorno in Italia si è conquistato la maglia numero 10, affermandosi come secondo miglior piazzatore del campionato con una percentuale di realizzazione dell’87,10% dalla piazzola, secondo solo al fuoriclasse sudafricano del Valorugby Schalk Hugo. Matias è nato a Piacenza e ha mosso i suoi primi passi ovali con la maglia bianconera fin da bambino, al seguito di papà Martin, 154 presenze con la prima squadra.
Dalla valorizzazione del vivaio e dei giocatori piacentini passerà la crescita della squadra anche nell’immediato futuro, con il nucleo domestico che costituirà l’ossatura bianconera anche nella prossima stagione, che si preannuncia ancora ricca di sfide e incognite. Dai 26 giocatori impegnati nella passata annata si ripartirà per continuare a portare in alto il Leone bianconero e l’orgoglio cittadino nel massimo campionato, fronteggiando le formazioni più blasonate d’Italia. Il primo passo nella nuova stagione si avrà il 9 luglio, con il primo ritrovo per i giocatori piacentini agli ordini dello staff tecnico guidato da Tino Paoletti e Giulio Forte.
Giocatori Piacentini scesi in campo nella stagione 2025-2026
Alessandro Moretto – 22 presenze
Matias Camero – 22 presenze*
Alessandro Perazzoli – 21 presenze
Abdoul Nourou Bance – 20 presenze
Khadim Cissè – 19 presenze
Alessandro Via – 19 presenze
Giovanni Via – 16 presenze
Leonardo Russo – 16 presenze*
Matteo Salerno – 14 presenze
Christopher Baas – 14 presenze*
Sebastiano Bolzoni – 13 presenze
Riccardo Borghi – 12 presenze
Lorenzo Franzoso – 11 presenze*
Lorenzo Solari – 5 presenze*
Leonardo Subacchi – 3 presenze
Lorenzo Bellani – 3 presenze*
Darko Seminari – 3 presenze*
Francesco Isola – 2 presenze*
Filippo Isola – 2 presenze*
Elia Mazzocchi – 1 presenza*
Flavio Viti – 1 presenza
Matteo Mazzoni – 1 presenza*
Adama Konte – 1 presenza*
Lorenzo Barbieri – 1 presenza*
Eric Bart Cobbah – 1 presenza*
*Ha esordito in prima squadra nel 2025/2026