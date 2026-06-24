La prima mossa del Piacenza è la conferma di Poledri: rinnovo fino al 2028

Il Piacenza Calcio guarda al futuro e blinda uno dei suoi punti di riferimento a centrocampo. Il club emiliano ha comunicato ufficialmente il rinnovo del contratto di Manuel Poledri. Il centrocampista classe 2000 ha firmato un nuovo accordo che lo legherà alla società biancorossa fino al 30 giugno 2028.
Una mossa che conferma la fiducia del club nei confronti del giocatore, destinato a restare uno dei pilastri del centrocampo piacentino anche nelle prossime stagioni.
Il comunicato del club
Il Piacenza Calcio è lieto di comunicare il rinnovo di contratto del calciatore Manuel Poledri. Il centrocampista classe 2000 ha sottoscritto un accordo che lo legherà al club biancorosso fino al 30 giugno 2028.