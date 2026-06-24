Volley, Serie B1 – La Pallavolo San Giorgio conferma Esther Pratissoli

In vista del campionato di Serie B1 per la stagione 2026/2027, la società Pallavolo San Giorgio è felice di annunciare il rinnovo dell’accordo con la centrale Esther Pratissoli.

Nata a Reggio Emilia il 30 agosto 2005, ma residente a Guastalla, l’atleta (alta 190 centimetri) rappresenta la quarta conferma ufficiale della Pallavolo San Giorgio Piacentino. Esther ha iniziato a muovere i primi passi sottorete alla Saturno Volley, formazione della sua città d’origine, per poi passare nel vivaio del Viadana Volley, storica società del mantovano dove è rimasta fino alla categoria Under 16. Nelle stagioni successive ha proseguito il percorso giovanile al Jesolo Volley (Venezia), dove per due stagioni ha militato in Serie B2 oltre a disputare il campionato Under 18.

Conclusa l’esperienza in Veneto, nel 2022/2023 è passata al Chorus Volley Bergamo e, successivamente, alla V&V Academy in Serie B1, club lombardo della provincia di Sondrio. Nel 2024/2025 ha mantenuto la categoria tornando nel reggiano con la maglia dell’Osgb Campagnola Emilia, mentre nell’estate successiva è approdata alla Pallavolo San Giorgio Piacentino.

“Sono molto contento della conferma di Esther – commenta coach Matteo Capra –. Ha dimostrato una grandissima serietà e professionalità, dando un aiuto fondamentale ogni volta che è stata chiamata in causa. In più, è una persona solare che contribuisce a rendere l’ambiente di lavoro decisamente migliore”.

Con il rinnovo di Esther Pratissoli, le conferme in casa Pallavolo San Giorgio Piacentino per la “versione 3.0” in Serie B1 salgono a quattro, aggiungendosi a quelle di Chiara They, Giulia Gilioli e Sofia Cornelli. Sul fronte nuovi arrivi, si registrano invece gli innesti in cabina di regia di Lisa Bonelli e Benedetta Giordano.

Roster Pallavolo San Giorgio Piacentino

Alzatrici: Benedetta Giordano (nuova, da Ripalta Cremasca), Lisa Bonelli (nuova, da Capergnanica).

Benedetta Giordano (nuova, da Ripalta Cremasca), Lisa Bonelli (nuova, da Capergnanica). Opposta: Chiara They (confermata).

Chiara They (confermata). Schiacciatrici: Sofia Cornelli (confermata), Giulia Gilioli (confermata).

Sofia Cornelli (confermata), Giulia Gilioli (confermata). Centrali: Esther Pratissoli (confermata).

Esther Pratissoli (confermata). Staff tecnico: Matteo Capra (primo allenatore, confermato).

Matteo Capra (primo allenatore, confermato). Assistenti: Stefano Dagradi (confermato), Fabio Longinotti (confermato).

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