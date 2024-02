Montiamo la tenda e smontiamo le guerre, dal 24 febbraio 15 giorni di iniziative per la pace a Piacenza.

A partire da sabato 24/02/24 in Piazza Mercanti attorno ad una simbolica e concreta Tenda della Pace si avvicenderanno iniziative per dire “Non ci stiamo alla guerra! Cessino le guerre! Tacciano le armi per sempre!”. Si svolgeranno diverse attività tutti i giorni, alle quali potranno partecipare bambini, giovani e adulti. La tenda sarà animata a turno da volontari delle diverse associazioni (oltre 30) che compongono il variegato arcipelago di Europe for Peace Piacenza che ha promosso l’iniziativa.

L’iniziativa della Tenda della Pace ha l’ambizione di suscitare discussione e riflessione per cercare di ridare speranza alla Pace e alla convivenza tra le popolazioni che compongono il Pianeta.

Il programma: 15 giorni di iniziative per la pace a Piacenza

24/02/24 ore 17,30 Manifestazione per il “Cessate il fuoco a Gaza, in Ucraina e in tutte le guerre” ritrovo al Giardini Margherita – lato monumento a Garibaldi. Arrivo del corteo in piazza Mercanti dove ci saranno brevi interventi, in presenza: di Massimo Annibale Rossi, fondatore di “Vento di terra” e in collegamento: Andrea De Domenico, capo ufficio coordinamento affari umanitari dell’Onu per i territori palestinesi occupati – Meir Margalit, ricercatore israeliano già deputato alla Knesset – Mohammed Gazawneh, ricercatore palestinese – Yurii Sheliazhenko, pacifista ucraino.

dal 24/2 al 9/3 Digiuno Per la Pace a staffetta: ogni giorno, a turno (a staffetta), qualcuno digiunerà a favore della Pace e della soluzione nonviolenta dei conflitti. Tutti possono partecipare.

26/2/24 ore 9,30 Ancora non confermato Possibilità della diretta streeming con Robi Damellin, pacifista israeliana di “Forum Parents Circle – Families” (ospite del Comune di Reggio Emilia) per le scuole superiori Piacenza

27/2/24 ore 17,00 Incontro con scuole, cittadini e associazioni

28/2/24 Beppe Giulietti, Presidente Nazionale Articolo 21 sarà ospite alla Tenda della Pace

ore 21,00 presso l’Auditorium della Fondazione in via S. Eufemia 12/13 “L’informazione in tempo di guerra” con Beppe

Giulietti, fondatore Articolo 21 – Paola Barretta, Associazione Carta di Roma – Elisa Signori Rocchelli, direttrice dell’Istituto pavese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea.

29/2/24 mattinata Incontro con le classi 1 D e 1 B della Calvino 1/3/24 mattinata Incontro con scuole, cittadini e associazioni

ore 16,00/19,00 Incontro con scuole, cittadini e associazioni

2/3/24 mattinata Incontro con scuole, cittadini e associazioni

4/3/24 mattinata Incontro di alcune classi alla Tenda della Pace ore 17,00 Incontro con Pax Christi Cremona

5/3/24 ore 17,00 Incontro con La casa della Pace di Parma

7/3/24 mattinata Visita di alcune classi alla Tenda della Pace

8/3/24 mattinata Visita di alcune classi alla Tenda della Pace

9/3/24 tutta la giornata Iniziative con Pasquale Pugliese del Movimento Nonviolento

11/3/24 ore 21,00 presso l’Auditorium della Fondazione in via S. Eufemia 12/13, “I popoli vogliono la Pace: Basta Armi! Basta Guerre!” con Gianfranco Pagliarulo, Pres Naz Anpi – Andrea De Domenico, capo dell’Ufficio per il coordinamento degli Affari umanitari dell’Onu per i Territori palestinesi occupati – Mao Valpiana, Presidente Nazionale Movimento Nonviolento – Walter Massa, Presidente Nazionale ARCI