50 anni dell’Orchestra Luigi Cremona, festa con due concerti ad Agazzano 1 e 2 luglio- AUDIO

50 anni dell’Orchestra Luigi Cremona nel fine settimana ad Agazzano, celebrati con un doppio concerto in Piazza Europa, sabato 1 e domenica 2 luglio alle 21,15. Domenica sarà l’occasione per festeggiare anche i 10 anni dello Spirit Gospel Choir e per l’occasione i due direttori, Carlo Pisani e Andrea Zermani, hanno pensato a un concerto speciale. Un progetto dedicato alla musica da film, con colonne sonore rimaste memorabili nela storia del cinema e sodalizi artistici celebri come quello di Ennio Morricone e Sergio Leone.

50 anni dell’Orchestra, Luigi Cremona il Fondatore

“Luigi Cremona era un grande appassionato di musica – racconta Luigi Mulazzi Presidente dell’Orchestra e della scuola di musica – ha radunato ad Agazzano 50 anni fa ,un gruppo di ragazzi provenienti dalle scuole elementari e medie, ha insegnato lo musica e ha creato dal nulla questa orchestra con circa 30 ragazzi”.

“E’ stata una persona lungimirante, una persona che sapeva stare con i giovani, un grandissimo maestro”.

L’organico di base è composto principalmente da strumenti a plettro, mandolino, mandola e mandoloncello e a pizzico chitarra e basso.

In particolari occasioni si aggiungono altri strumenti quali gli archi, la fisarmonica, le percussioni, la chitarra elettrica, il vibrafono e la voce.

L’orchestra ha sede nel palazzo comunale di Agazzano ed è diretta da Carlo Pisani.

Audio intervista con il Presidente Luigi Mulazzi

50 anni dell’Orchestra Luigi Cremona – sabato 1 luglio

“Sabato 1 Luglio alle ore 21,15 – anticipa Luigi Mulazzi – l’Orchestra apre il programma che abbiamo intitolato Amarcord, proporremo il repertorio del nostro spettacolo cinema amore mio e anche brani storici del nostro repertorio”.

“Ospite speciale della serata il mandolinista italiano di fama internazionale Carlo Aonzo e il suo trio, un musicista con un curriculum importante Teatro alla Scala di Milano e Maggio Firentino solo per citarne alcuni”.

“Aonzo suonerà un brano con l’orchestra poi con il suo trio ci porterà, con il suo programma musicale, in viaggio nei diversi continenti”.

50 anni dell’Orchestra Luigi Cremona – domenica 2 luglio

“Domenica 2 Luglio sempre alle ore 21,15 – spiega Mulazzi – ancora una serata speciale che è stata inserita nel cartellone del Val Tidone Festival, all’Orchestra quindi il compito di riportare di nuovo Agazzano all’interno della rassegna, il programma sarà come quello della serata precedente, nella scaletta della serata ancora i brani da “cinema amore mio”, ma sotto la guida del maestro Carlo Pisano. L’apertura sarà un omaggio a Ryūichi Sakamoto, grande compositore scomparso recentemente”.

“Sarà poi la volta di altri grandi autori Bernstein, Bacalov e naturalmente il grande Ennio Morricone”.

“Nella seconda parte della serata sul palco Lo Spirit Gospel Choir di Andrea Zermani che celebrerà con questo concerto il suo decennale”.

Il grande schermo

“La serata – anticipa Luigi Mulazzi – sarà arricchita anche dalle immagini dei video realizzati da Marco Sgorbati che verranno proiettate sullo schermo gigante al lato del palco”.

Le Informazioni

I concerti si svolgono in piazza Europa ad Agazzano sabato 1 e domenica 2 luglio alle ore 21,15. L’ingresso è libero. Informazioni anche sulla pagina facebook dell’Orchestra