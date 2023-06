La candidatura a Segretario Regionale della Lega, Rancan: “Coinvolgere i militanti e uscire dai ragionamenti delle correnti” – AUDIO

Matteo Rancan si candida a Segretario Regionale della Lega Emilia: “Coinvolgere i militanti e uscire dai ragionamenti delle correnti”. Lo ha detto a Radio Sound Il Capogruppo in Consiglio Regionale del Carroccio dopo la decisione di candidarsi alla Segreteria al congresso del 2 luglio.

La Lega Emilia di deve preparare alle sfide del futuro. Noi siamo un partito che ha vissuto un momento di grossa difficoltà nell’ultimo anno, ma la situazione ora sta migliorando grazie anche al grande lavoro che sta facendo Salvini al Ministero delle Infrastrutture. La mia è una candidatura che vuole coinvolgere più militanti e iscritti possibili. Noi siamo una regione importante dove ci sono tante persone che ogni giorno ci mettono la faccia impegnandosi per migliorare il nostro territorio cercando di aiutare i nostri cittadini. Se sarò eletto, organizzeremo anche delle scuole politiche per formare la nostra classe dirigente, delle scuole di comunicazione e degli incontri formativi, non solo con politici ma anche con esperti. I partiti oggi devono uscire dai ragionamenti delle correnti. E’ una cosa vecchia che lasciamo a realtà di centrosinistra. Noi dobbiamo lavorare uniti. Le divisioni fanno male al movimento, ma anche cittadini perché molte volte tolgono di vista l’obiettivo che è quello di entrare nelle istituzioni e di fare il bene della nostra comunità.

Gli ultimi sondaggi danno la Lega in risalita

Si, come dicevo grazie a Salvini e ai Ministri, ma anche grazie ai tanti iscritti, ai tanti eletti territoriali che ogni giorno amministrano bene. Al nostro movimento viene riconosciuto che ci sono dei buoni amministratori.

Nel 2025 la partita è aperta alle elezioni regionali per il dopo Bonaccini?

E’ apertissima! In particolare per due motivi. Il primo perché il centrodestra è forte anche nella nostra regione. Poi perché credo che lo scontento per questa Amministrazione Regionale sia ampio. La sanità doveva essere territoriale che non c’è, ci sono liste d’attesa infinite. I pronti soccorso che chiudono e i punti nascita che non sono stati riaperti nonostante le promesse. Poi ci sono problemi anche sulle politiche messe in atto per la montagna. L’autonomia sarà sicuramente una questione di rilievo, il cittadino emiliano oggi paga allo Stato 3500 euro di tasse che non gli tornano in servizi. E’ una cosa che non possiamo più permetterci. Secondo noi ci sono tanti temi, anche il discorso sicurezza ad esempio, dove Bonaccini ha mancato. Il governatore è in grande difficoltà perché sa che su questi punti è molto debole.

Matteo Rancan ha annunciato la sua candidatura sul suo profilo facebook