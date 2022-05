500 anni di Santa Maria di Campagna, al via la settimana dantesca con Finazzer Flory. Appuntamenti dal 3 al 6 maggio 2022

Da lunedì 2 maggio, con le Celebrazioni dei 500 anni di Santa Maria di Campagna a cura della Comunità francescana e della Banca di Piacenza, prende il via la settimana dedicata ai 700 anni dalla morte di Dante. Nel Chiostro del Convento dei Frati Minori – sempre con inizio alle 18 – il M° Massimiliano Finazzer Flory proporrà la lettura teatrale dei Canti più significativi della Divina Commedia secondo il seguente programma:

LUNEDI’ 2 MAGGIO Canti I e II dell’Inferno;

MARTEDI’3 MAGGIO Canti III e V dell’Inferno;

MERCOLEDI’ 4 MAGGIO Canti XXVI e XXXIV dell’Inferno;

GIOVEDI’ 5 MAGGIO Canti I, X e XXXIII del Purgatorio;

VENERDI’ 6 MAGGIO Canti I e XI del Paradiso.

Massimiliano Finazzer Flory è drammaturgo, regista e attore; vive e lavora dividendosi tra Milano e New York. Nel 2021 ha realizzato il cortometraggio Dante, per nostra fortuna dove, con la sua regia e voce, racconta in 27 minuti e con 21 canti tra Inferno, Purgatorio e Paradiso la Divina Commedia con la danza contemporanea e gli occhi di un bambino, attraverso la metafora del teatro. Sempre lo scorso anno è stato direttore artistico di Dante in Duomo, con la lettura integrale della Divina Commedia nel Duomo di Milano conclusasi, dopo due mesi, con il saluto e la benedizione di Papa Francesco.

La partecipazione è libera con prenotazione (relaz.esterne@bancadipiacenza.it – tf 0523 542357).