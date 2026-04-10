Lions Day, il 12 aprile in piazza Cavalli

Domenica 12 aprile in piazza Cavalli, in collaborazione con il Comune di Piacenza, è in programma il Lions Day.
Dalle 9 alle 13 è prevista l’apertura degli stand, ma già dalle 8.15 e sino alle 12.30 i cittadini possono sottoporsi a una serie di controlli medici gratuiti: dal monitoraggio di pressione, glicemia e saturazione ematica, sino alle prove audiometriche e alla spirometria.
Nel corso della mattinata, dimostrazioni di pet therapy con l’associazione “La tana dei lupi” ed esibizioni di discipline paralimpiche nell’ambito del progetto “Sport senza barriere”.
Nell’occasione, saranno raccolti generi di prima necessità – omogeneizzati, pannolini, biscotti per la prima infanzia e giocattoli – a sostegno delle famiglie in difficoltà.