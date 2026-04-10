Alla Vap l’organizzazione delle finali regionali U16 femminili. Il presidente verdeblù Corrado Marchetti: “Un grande riconoscimento per la nostra società e per la città di Piacenza” AUDIO

Il cuore della pallavolo giovanile pulserà nella nostra provincia domenica 3 maggio: Piacenza e San Nicolò ospiteranno infatti le finali regionali di pallavolo femminile under 16, un appuntamento che convoglierà nella nostra provincia le realtà più interessanti del panorama emiliano romagnolo che si giocheranno non solo il titolo regionale ma anche l’accesso alle fasi nazionali in programma tra 18 e 24 maggio ad Assisi. Grande soddisfazione per il numero uno di Volley Academy Corrado Marchetti: “Per noi è un grande riconoscimento, significa essere considerati uno dei migliori club della regione e, considerando il valore tecnico della pallavolo giovanile femminile dell’Emilia Romagna, questo è un momento importante anche a livello nazionale. Credo che sia un traguardo che la federazione di Piacenza ha meritato grazie al suo incessante lavoro e che Vap, che di questa federazione si sente il capitano a livello di pallavolo femminile giovanile, ha contribuito con i suoi sforzi a raggiungere”

Un evento della FIPAV Regionale fortemente voluto dal Comitato Organizzatore di Piacenza che vedrà la Volley Academy come organizzatrice sul territorio bissando l’esperienza maturata nel 2023 con le finali regionali under 18 che avevano visto alla Palestra Baldini-Salvadè il coinvolgimento di un nutrito staff VAP con il supporto di realtà imprenditoriali del territorio e l’importante coordinamento della FIPAV Piacenza.

“Non sarà solo pallavolo -riprende Marchetti – ci sarà il foodtruck, ci saranno giochi, concorsi ed estrazioni e tanta musica. Vogliamo che sia una bella giornata di sport da vivere insieme, nella speranza che gli appassionati piacentini di volley giovanile siano tutti presenti ad assistere a un livello veramente alto di gioco. Bisogna considerare che le nostre U16 stanno disputando un campionato di serie C e puntano alla salvezza. Significa che c’è grande qualità”

Oltre alle ragazze della DM VAP a partecipare alle finali saranno Anderlini Modena e Teodora Ravenna, ossia due formazioni molto blasonate in regione. La quarta sarà la vincitrice del girone H che si concluderà il 22 aprile. Una semifinale si disputerà alla Baldini-Salvadè, mentre la Vap giocherà semifiane ed eventuale finalissima al palazzetto di San Nicolò che quest’anno ospita le gare di C e B2 e in futuro ospiterà addirittura la B1

“Il nostro obiettivo? Arrivare in finale, ossia qualificarci per la fase nazionale. Poi in finalissima può succedere di tutto, sarebbe molto bello laurearsi campionesse regionali per la quarta volta nell’arco di sei anni, che è un risultato nelle nostre corde, ma ovviamente in una gara secca diventa difficile fare qualsiasi tipo di pronostico. Sicuramente ci proveremo”

Una vera e propria festa della pallavolo, supportata da sponsor che saranno attivi nella realizzazione dell’evento: musica Radio Sound; Camè Catering – Drink and Food Truck; Gelateria Pagani, colazione e ape gelato; Ristorante Bella Napoli: pranzo atlete; Il Mondo di Fantasia: giochi di un tempo; Inside srl: casse e suoni; Decathlon: gadget ed affiliazione; Ricci Casa, BMW Carteni Piacenza; Bersaglieri Piacenza, American Cars Piacenza

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