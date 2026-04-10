Serie B – Bakery Piacenza sfida Legnano, Salvemini: “Difesa e ritmo, pronti a giocarcela” – AUDIO

Tutto pronto per la 35esima giornata di Serie B Nazionale. Bakery Piacenza riprende il cammino in trasferta alla Soevis Arena di Castellanza, dove domenica 12 aprile alle ore 18 affronterà SAE Scientifica-Soevis Legnano, attualmente nona forza del girone A.

Coach Giorgio Salvemini fa il punto della situazione in casa Bakery, dalle ultime settimane con la vittoria di Fidenza e la sconfitta contro Vicenza, passando per la preparazione al prossimo match: “Mi aspetto una partita dura e difficile, come tutte quelle del finale di stagione, quando ogni squadra ha obiettivi importanti da dover raggiungere. Affronteremo una squadra che ha iniziato molto bene la stagione, poi ha avuto diversi problemi di infortuni, ma ora è tornata a ranghi completi. Legnano ha forza fisica, talento sul piano tecnico e un’ottima organizzazione. Dobbiamo andare sul loro campo per giocare la nostra partita e tentare di imporre il nostro ritmo per alzare le chance di arrivare un risultato positivo”.

Solidità, energia e difesa. Questi i tre pilastri per i biancorossi che vogliono continuare a inseguire le speranze di agganciare la zona playout: “Sul piano difensivo si può fare molto di più, soprattutto evitando break importanti che poi condizionano l’andamento della gara. Contro Vicenza, nella seconda parte del primo quarto abbiamo subito 20 punti. Dobbiamo essere bravi, soprattutto fuori casa, a evitare questo. Ci presenteremo su un campo difficile, con un pubblico importante e di fronte ad avversari talentuosi, dobbiamo restare attaccati alla partita e puntare sulle nostre caratteristiche individuali per tutto l’arco della gara”.

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