Il concerto “5/4 & Friends 2026” del 21 aprile a Piacenza, le voci dei protagonisti – AUDIO

Martedì 21 aprile al Teatro President alle ore 21 è in programma “5/4 & Friends 2026”, un concerto con tanti musicisti di primo piano che rappresenta un progetto che unisce qualità artistica, impegno educativo e forte radicamento territoriale.

Sarà un viaggio musicale dinamico e coinvolgente, fatto di esibizioni live, collaborazioni inedite e momenti di condivisione artistica. La conduzione dell’evento sarà affidata a Marcello Granata e Marzia Foletti, che accompagneranno il pubblico attraverso i diversi momenti della serata.

La direzione artistica è curata da Rita Tagani e Marcello Granata, con l’obiettivo di costruire un evento capace di unire qualità musicale e valore umano.

Dell’evento a parlato Paul Robino, pianista di grande sensibilità artistica, prodotto da Vince Tempera, che si distingue per uno stile evocativo e profondamente emozionale.

Sono molto felice di partecipare, non vedo l’ora di essere a Piacenza. E’ un’orchestra meravigliosa di ragazzi e che stanno facendo anche le prove sulle mie due musiche che farò durante la serata al pianoforte.

Robino presenterà a Piacenza il 21 aprile il suo nuovo album “I Sensi del Mare”, progetto che dà il nome anche al suo tour, un viaggio musicale fatto di suggestioni, immagini sonore e atmosfere intime.

Farò due brani del mio album dedicato tutto al mare, prodotto dal grande maestro Vince Tempera. Sono molto felice che assieme alla Warner abbiano creduto in questo tipo di musica strumentale, perché in questo momento non è che sia più ascoltata, soprattutto in Italia.

Come è stato collaborare con Vince Tempera?

Lavorare insieme, vicino a lui, fa davvero comprendere quanto sia alto il livello che ha raggiunto come musicista e quanta strada bisogna fare per raggiungere questi livelli così importanti.

Parteciperà alla serata Serafino Tedesi, violinista compositore e fondatore del progetto Archimia, con una proposta originale tra musica classica ed elettronica.

C’è una bella collaborazione con Matteo Beccucci, per cui in forma acustica, violino e chitarra portiamo in giro un po’ di repertorio italiano e alcune canzoni originali di Matteo che eseguiremo proprio a Piacenza. In particolare perché trattano tra l’altro un tema importante e vicino all’evento, perché si tratta di socialità e di come stiamo perdendo la nostra capacità di essere esseri sociali. Infatti ci stiamo chiudendo in quello che è tutto digitalizzato e perdiamo un po’ la nostra capacità di vivere con gli altri.

C’è già stato un grande precedente di collaborazione tra un maestro come Giusto Pio, con il suo violino è stato protagonista della musica cantautore del grande Franco Battiato tra la fine degli anni 70 e l’inizio degli 80. Sono due mondi che possono sembrare lontani e invece si sposano.

Assolutamente! La cosa meravigliosa del mondo della musica è che si tratta di un linguaggio che unisce viaggi tra mondi lontani creando un ponte incredibile tra tradizioni, culture e tra generi musicali differenti.

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