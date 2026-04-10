Fiorenzuola-Terre di Castelli: rossoneri pronti per il rush finale

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Il Fiorenzuola di mister Araldi affronta in casa Terre di Castelli, match valido per la 31esima giornata del girone A d’Eccellenza.

Rossoneri a caccia del secondo posto in classifica

Il Fiorenzuola arriva a questo scontro delicato dopo 2 vittorie consecutive: l’ultimo successo per 0-1 in trasferta nel derby contro la Bobbiese ha permesso ai ragazzi di mister Araldi di restare in scia della Vianese, distante 2 punti in classifica.

L’obiettivo dei rossoneri è quello di migliorare ulteriormente la propria posizione per concludere, al meglio, la stagione regolare.

Stesso obiettivo anche per Terre di Castelli

Anche gli ospiti di mister Cattani hanno, però, lo stesso obiettivo: Terre di Castelli è una della squadre più difficili da affrontare del girone e anche i modenesi arrivano da due successi di fila. Staccati 4 punti dai rossoneri e quinti a 58, Terre di Castelli ha l’obiettivo di vincere per provare a raggiungere il Fiorenzuola in classifica.

All’andata finì 1-1 e si decise tutto nel finale: il vantaggio di Pertica all’86esimo illuse i rossoneri che vennero raggiungi, nei minuti di recupero, dal gol di Giordano.

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