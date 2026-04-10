Ciclismo – Prime sfide Open dell’anno per la Bft Burzoni VO2 Team Pink a Pettenasco e Fossano

Week end piemontese per la Bft Burzoni VO2 Team Pink, formazione Donne Juniores piacentina in sella domani (sabato) e domenica per un doppio appuntamento ravvicinato. Domani si inizierà a Pettenasco, sul lago d’Orta, con la prima edizione del Giro della Castellania-primo Trofeo Justine Mattera, manifestazione Open femminile valida anche come campionato regionale piemontese Donne Juniores. La manifestazione (dove la showgirl è tra le promotrici della gara e madrina) prenderà il via alle 9.45 con arrivo a Pratolungo dopo 81 chilometri.

Domenica, invece, le “panterine” saranno di scena a Fossano (Cuneo), altra gara Donne Open con il via alle 13 e con 94 chilometri a separare partenza e arrivo.

A presentare il week end è Vittorio Affaticati, direttore sportivo della Bft Burzoni VO2 Team Pink insieme alla giovane collega Krizia Corradetti.

“Sabato a Pettenasco la corsa vedrà un circuito che si snoda attorno il lago d’Orta da ripetere due volte prima di affrontare l’ascesa di Pratolungo, sede di arrivo. E’ una gara impegnativa perché in primis il circuito è ondulato, l’arrivo è in salita e per noi si tratta della prima gara Open della nuova stagione. Domenica, invece, a Fossano ci saranno due circuiti, il primo di circa 12 chilometri da ripetere 6 volte prima di 4 giri di un secondo anello da quattro chilometri. Gara sicuramente nervosa perché ci sono alcuni tratti di strada stretti e li bisognerà lottare per tenere le posizioni. Le ragazze stanno bene e sono pronte per tutte e due le tipologie di gara”.

Per entrambi gli appuntamenti, la Bft Burzoni VO2 Team Pink sarà rappresentata da Agata Campana, Giulia Casubolo, Giulia Costa Staricco, Irene Ferrari, Giada Galasso, Anna Longo Borghini, Alessia Orsi, Martina Orsi e Matilde Rossignoli.

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