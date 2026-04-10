Baseball – Piacenza si tuffa nel campionato, primo avversario la matricola Bovisio

Quando domenica al De Benedetti l’arbitro chiamerà il “play-ball” per il Piacenza si tratterà di cominciare la cinquantaquattresima stagione agonistica della sua storia. Un opening-day che si rinnova ogni stagione e che questa volta oppone ad un ambizioso Piacenza la matricola Bovisio Masciago.
Un esordio che superificialmente può essere catalogato come morbido o comunque abbordabile ma che la squadra di Andrea D’Auria non può concedersi il lusso di sottovalutare come dovrà accadere del resto anche nei successivi ventisei impegni. Il Piacenza targato Pancotti non hai mai nascosto, fin dalle prime amichevoli, quelli chesono i suoi obiettivi stagionali ossia una B di vertice con vista sulla serie A.
L’area tecnica ha fatto il possibile per assemblare un roster all’altezza, il resto dovrà farlo la mentalità con la quale il gruppo sarà capace di affrontare campionato e, si spera, play-off. E’ per questo che anche le due partite con Bovisio (gara1 alle 11 e gara2 un’ora dopo la fine della prima) non dovranno essere archiviate con leggerezza prima ancora di essere giocate. Se veramente si vuole lottare per qualcosa di grande ogni tappa ha la stessa importanza. Anche un Bovisio Masciago ripescato e che realisticamente non può ambire a qualcosa di più che non sia la salvezza ha diritto ad essere rispettato, per poter iniziare la regular season nel modo migliore.
Conforta che Piacenza abbia vissuto una pre-season nel corso della quale è man mano cresciuta e probabilmente la miglior performance è stata proprio l’ultima, sette giorni fa con Brescia. Bisognerà scattere con prontezza, iniziare a correre subito forte centellinando però le energie in vista di un cammino che potrebbe essere logorante.