L’anno della polizia, 119 arresti e oltre mille denunce: aumentano i controlli. Preoccupa la violenza tra i ragazzi, il questore: “Devianza giovanile? Io la chiamo delinquenza” – AUDIO

Un’attività intensa, capillare e orientata sia alla prevenzione sia al contrasto dei reati. È questo il quadro che emerge dai dati del 2025 della Questura di Piacenza, presentati in occasione del 174° anniversario della Fondazione della Polizia di Stato.

Controllo del territorio e ordine pubblico

Nel corso dell’anno sono stati effettuati 374 servizi di ordine pubblico, affiancati da 91 servizi straordinari di controllo del territorio con il Reparto Prevenzione Crimine. A questi si aggiungono 26 servizi ad alto impatto, a conferma di un’attenzione costante alle situazioni più critiche.

Un’attività che si traduce in una presenza concreta e visibile sul territorio, fondamentale per la prevenzione e la sicurezza percepita dai cittadini.

Devianza giovanile? No, è delinquenza

Da questo punto di vista, il questore Gianpaolo Bonafini ha puntato l’attenzione sulla criminalità giovanile.

“Dopo questi primi mesi trascorsi a Piacenza, mi sento di fare una valutazione positiva della città e degli abitanti. Una società laboriosa e molto integrata, con le comunità straniere che vi dimorano, con una fascia di giovani però che vanno particolarmente attenzionati al fine di evitare che prendano il sopravvento comportamenti di devianza giovanile, che io invece definisco di delinquenza, derivanti dalla bramosia del dominio del più forte sul più debole o dall’imitazione di nefandezze pubblicate sui social network quale l’ostentazione di armi, coltelli, pistole, stupefacenti e scene di pestaggi di giovani inermi. Questi sono i pericoli del presente per il prossimo futuro e per la crescita delle nuove generazioni“.

“Formare e informare i giovani sulla legalità e sul rispetto reciproco rappresenta un importante, quanto fondamentale, investimento per il futuro“.

I numeri dell’attività operativa

I dati provinciali restituiscono un quadro significativo:

119 arresti

1.005 persone denunciate

27.547 persone controllate

6.552 veicoli controllati

Particolarmente rilevante anche l’attenzione verso i minori:

7 minori arrestati

85 minori denunciati in stato di libertà

Sul fronte del contrasto agli stupefacenti:

sequestrati 2,8 kg di cocaina

sequestrati 490 grammi di cannabinoidi

Numeri che evidenziano un impegno costante nel contrasto alla criminalità diffusa e allo spaccio di droga.

Prevenzione: un pilastro dell’azione di polizia

Grande rilievo assume l’attività preventiva, con numerosi provvedimenti adottati:

51 fogli di via obbligatori

45 avvisi orali

18 DASPO

17 DACUR

21 ammonimenti per violenza domestica

12 ammonimenti per stalking

A questi si aggiungono 6 richieste di sorveglianza speciale all’Autorità Giudiziaria.

Si tratta di strumenti fondamentali per intervenire prima che i reati si concretizzino, soprattutto nei contesti più delicati.

YouPol: il contributo dei cittadini

Importante anche il ruolo della collaborazione con i cittadini attraverso l’app YouPol:

462 segnalazioni totali di cui 226 legate agli stupefacenti 12 per bullismo 10 per violenza domestica 214 segnalazioni varie



Un dato che conferma come la partecipazione attiva della cittadinanza rappresenti un elemento chiave nella sicurezza urbana.

Immigrazione e gestione del territorio

Nel 2025 l’Ufficio Immigrazione ha registrato:

244 espulsioni

53 accompagnamenti ai CPR

28 accompagnamenti alla frontiera

1 espulsione disposta dal Ministero dell’Interno

Numeri che evidenziano un’attività significativa nella gestione dei flussi e nel rispetto delle normative vigenti.

Un sistema integrato per la sicurezza

Il bilancio complessivo restituisce l’immagine di una struttura articolata e coordinata, in cui ogni settore – dalla prevenzione al controllo del territorio, fino alla sicurezza digitale e alla gestione dell’immigrazione – contribuisce in modo sinergico alla tutela della collettività.

Il 2025 si conferma quindi come un anno di forte impegno per la Polizia di Stato a Piacenza, caratterizzato da una presenza costante, un’intensa attività operativa e una crescente attenzione alla prevenzione e alla collaborazione con i cittadini.

“Il tema celebrativo Esserci Sempre esprime una perfetta sintesi delle azioni e delle attività che la Polizia di Stato compie quotidianamente a servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini, soprattutto in questo periodo caratterizzato da conflitti internazionali che incidono sul vivere di ciascuno di noi. Proprio i cittadini sono il nostro faro, è a loro che dobbiamo guardare e alle loro sempre più incalzanti esigenze e richieste di sicurezza che dobbiamo rispondere. Il nostro compito istituzionale è stare vicino alla gente, soprattutto alle persone con fragilità“, commenta il questore.

“Mi ritengo un questore un po’ esigente ma fortunato. Ho la collaborazione di una classe di dirigenti e funzionari all’altezza, sempre sul pezzo e sempre pronti a dare il massimo“.

“Il potenziamento del controllo del territorio è la base di partenza di ogni successiva misura di contrasto alla criminalità. Fondamentale è la motivazione e il costante lavoro del personale delle volanti, sempre più giovane, che operano giorno e notte sulla strada con enormi sacrifici e grande responsabilità nei confronti dei cittadini. Ugualmente importante è il rafforzamento dei servizi settimanali con l’ausilio del Reparto Prevenzione dei Crimini dell’Emilia Romagna e dei servizi ad alto impatto nei fine settimana con la partecipazione di personale delle altre forze di polizia, competenza generale e locale“.

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