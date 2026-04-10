GIS spostata alle Fiere di Parma, Cavalli: “Scelta necessaria, i nostri spazi sono quelli che sono. Soddisfatto per averla fatta crescere così tanto” – AUDIO

GIS – Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali lascia Piacenza e approda a Parma. Parliamo di un evento che ha rappresentato un vero fiore all’occhiello per Piacenza Expo. Si potrebbe vederla così: il presidente Giuseppe Cavalli ha lavorato “troppo bene” e la fiera è diventata troppo grande per gli spazi piacentini. E così l’evento ha dovuto trovare una nuova location: appunto le Fiere di Parma.
La notizia era già nota, ma in occasione della presentazione di CIG – Giornate Italiane del calcestruzzo, abbiamo chiesto a Cavalli un aggiornamento.
“Dal 2015, quando è stata lanciata questa fiera a Piacenza, ho fatto di tutto per cercare di incentivarla, integrarla e di svilupparla nel migliore dei modi. Naturalmente ho cercato di affiancare quello che è il patron di questo evento, Mediapoint di Fabio Potestà. Lui ha creduto nella nostra fiera, ha investito, ma anche noi abbiamo fatto la nostra parte. GIS è cresciuta talmente tanto e purtroppo le cose belle qualche volta finiscono. Noi abbiamo degli spazi che sono quelli che sono, le strutture che sono quelle che sono, e naturalmente una fiera che è diventata così importante e si è allargata così tanto, soprattutto dal punto di vista della sicurezza, non potevamo più contenerla”.
“Quindi massima soddisfazione da parte mia perché siamo stati capaci di far ingrandire e sviluppare una fiera che era nata in embrione. Purtroppo, è una decisione che condividiamo perché se una fiera non ci sta più è logico che noi non possiamo contenerla, soprattutto in termini di sicurezza, perché gli spazi ormai sono quelli che sono. Quindi a maggior ragione abbiamo la soddisfazione di averla fatta crescere”.