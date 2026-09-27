Incendio in un’abitazione di Settima, gli abitanti riescono a fuggire in tempo – FOTO

Incendio in un’abitazione a Settima, frazione di Gossolengo. Secondo una prima ricostruzione, a provocare le fiamme sarebbe stato un cortocircuito a un materasso elettrico. Le persone che si trovavano all’interno sono riuscite a mettersi in salvo e fortunatamente non hanno riportato ferite né conseguenze dovute all’inalazione di fumo.

L’allarme è scattato quando le fiamme hanno iniziato a propagarsi all’interno dell’abitazione. Stando ai primi accertamenti, l’origine del rogo sarebbe riconducibile a un cortocircuito che avrebbe interessato un materasso elettrico.

Le persone presenti in casa si sono accorte del pericolo e sono riuscite a uscire prima che la situazione potesse avere conseguenze più serie.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza l’abitazione.

Fortunatamente non si registrano né feriti né intossicati.