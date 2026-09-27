A Tuna torna la Festa di Basturnòn dal 2 al 4 ottobre tra musica, gastronomia e fuochi d’artificio

A Tuna torna la Festa di Basturnòn: 50ª edizione tra musica, gastronomia e fuochi d’artificio. Dal 2 al 4 ottobre alla Polisportiva di Tuna-Piacenza tre giorni di festa per celebrare un importante traguardo.

Mezzo secolo di tradizione, musica e convivialità. A Tuna, frazione del territorio piacentino, torna la Festa di Basturnòn, che quest’anno raggiunge un traguardo speciale: la 50ª edizione.

L’appuntamento è da venerdì 2 a domenica 4 ottobre alla Polisportiva di Tuna-Piacenza, dove per tre giorni saranno protagonisti gli stand gastronomici, la musica e le iniziative per tutte le età.

Il programma musicale prenderà il via venerdì con i Deja-Vu, mentre sabato sarà la volta dell’Orchestra Monti, per una serata all’insegna della musica e del divertimento.

La giornata conclusiva, quella di domenica, sarà dedicata alla convivialità e alle famiglie, con pranzo, giochi, spettacoli e danze insieme a Daniela Cavanna.

E per celebrare nel modo più spettacolare possibile questa 50ª edizione, il programma prevede alle 21 un appuntamento molto atteso: i fuochi d’artificio, che illumineranno il cielo sopra Tuna e chiuderanno i festeggiamenti.

Un anniversario importante per una manifestazione che continua a rappresentare un momento di incontro e socialità per la comunità, tra buona cucina, musica e tradizione.

Per programma e aggiornamenti è possibile consultare i canali social della Polisportiva Tuna.