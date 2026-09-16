Alla poesia “Attesa” di Nora Calvi il 38esimo Premio Valtidoncello a Pecorara

E’ andato alla poesia di Nora Calvi intitolata “Attesa” il Premio “Valtidoncello” giunto alla sua 38esima edizione che domenica, nella nuova accogliente sala Gino Albertini del centro polivalente di Pecorara di Alta Val Tidone, gremita di pubblico, ha celebrato la cerimonia di premiazione. Il riconoscimento ad “Attesa”, raffinata composizione in versi della poetessa bobbiese, è arrivato dal giudizio della giuria composta da Giovanni Dotti assessore del Comune di Alta Val Tidone, Antonella Croci, don Luigi Bavagnoli, Lucia Falconetti, Celestino Ferrari e Federica Perina, e presieduta dallo scrittore Umberto Fava.

I finalisti

Il componimento ha avuto la meglio degli altri nove finalisti – Claudio Arzani (Al rogo la poesia),Anna Francani (Amami), Maria Francesca Giovelli (Con i piedi nel Riglio), Daniele Marchesi (Le case e le cose), Salvatore Mortilla (Cecilia), Laura Mutti (Di sposa velata), Chiara Padua (La nostralgia: la nostalgia di noi), Laura Rossi (Così vicino al cielo) e Angelo Taioli (Fili d’erba) – precedentemente selezionati e delle decine di poesie partecipanti al concorso e provenienti da diverse parti d’Italia.

Accanto alla sezione principali, è stato assegnato anche il Premio Pizzi, dedicato a uno dei fondatori del Premio Valtidoncello e dipendente storico del Comune, che viene scelto direttamente dal Presidente Fava tra il totale delle poesie partecipanti, ad esclusione delle dieci finaliste. Quest’anno il Premio è andato a Gisella Bertola con la poesia “ A Te”.

I giovani

Per la Sezione Giovani intitolata ad Andrea Di Muzio targhe di riconoscimento sono andate ad Azzurra Bersani con “Le Croci”, Dante Benedetti con “Baby Gang” e a Mattia Santambrogio con “Sfiorita”; alla Scuola Primaria Pietro Buscarini di Trevozzo, con le insegnanti Federica Perina, Rosy Pescatori e Annalisa Bracchi, al Laboratorio di Poesia del Comune di Vigolzone e al Laboratorio di Poesia Villa Villò Montessori sempre di Vigolzone con l’insegante Romana Capra.

Gli alunni di Trevozzo e Vigolzone hanno letto i loro componimenti e a tutti gli alunni è stata consegnata una pergamena.

Il Sindaco Franco Albertini ha portato i saluti dell’Amministrazione Comunale a questa XXXVIII edizione del premio, ringraziando il Presidente Fava e tutta la giuria, oltre a tutti i partecipanti, e sottolineando “il valore di questa storica iniziativa che regala emozioni e ci permette di riflettere sull’attualità della vita, sulla memoria e sull’identità di una comunità da uno sguardo diverso e raffinato”. Presente la Presidente della Pro Loco di Pecorara, Cristina Mussetti, che da sempre organizza il concorso di poesie che ha il sostegno della Banca di Piacenza.

Soddisfatto il Presidente Fava ha sottolineato il valore del concorso che “è una rassegna di componimenti, non solo un premio, e che permette di unire nella bellezza dei versi autori di età, provenienze e sensibilità differenti in un elogio all’inclusività e alla riflessione”.