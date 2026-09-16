Incendio nel deposito Iren a Borgoforte, notte di lavoro per i vigili del fuoco

Incendio al deposito Iren di Borgoforte. Le fiamme sarebbero divampate in una zona della struttura nella quale erano presenti alcuni solventi, circostanza che ha destato particolare preoccupazione. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco. Non si registrano feriti.

L’allarme è scattato nella mattinata, quando è stata segnalata la presenza di un incendio all’interno del deposito. Secondo le prime informazioni, il rogo avrebbe interessato un’area nella quale si trovavano alcuni solventi.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza della zona.

Fortunatamente, al momento non risultano persone ferite. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

Restano da accertare le cause che hanno provocato l’incendio e l’esatta entità dei danni.