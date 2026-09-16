Cade dal secondo piano di un albergo, 23enne ferito: indagini in corso

Sono in corso accertamenti per ricostruire quanto accaduto all’interno di un albergo della città, dove un ragazzo di 23 anni è caduto da una finestra situata al secondo piano della struttura. Il giovane è stato soccorso dal personale del 118 e, fortunatamente, le sue condizioni non sarebbero gravi.

L’episodio si è verificato ieri mattina, intorno alle 5. Per cause ancora da chiarire, il 23enne sarebbe precipitato da una finestra del secondo piano dell’albergo.

Immediata la richiesta di aiuto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al giovane. Nonostante la caduta, le sue condizioni non sarebbero gravi.

Resta ora da ricostruire quanto accaduto nei momenti precedenti. Secondo una prima ricostruzione, il 23enne sarebbe arrivato nell’albergo dopo essere stato invitato a raggiungere la struttura da due conoscenti.

Gli accertamenti dovranno quindi chiarire cosa sia successo tra i tre e, soprattutto, le circostanze che hanno portato il giovane a cadere dalla finestra. Indagano i carabinieri.