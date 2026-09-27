Tamponamento tra quattro auto alle porte di San Polo, tra i feriti anche un bambino

27 Settembre 2026 Redazione FG Cronaca Piacenza
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Tamponamento tra quattro auto lungo la Provinciale 6, alle porte di San Polo. Tre le persone rimaste ferite nell’incidente, tra le quali anche un bambino. Fortunatamente nessuno dei coinvolti sarebbe in pericolo di vita.

L’incidente ha coinvolto quattro vetture che, per cause ancora da chiarire, si sono tamponate lungo la Provinciale 6.

Immediata la richiesta di aiuto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alle persone coinvolte. Il bilancio è di tre feriti, tra cui un bambino.

Nonostante la preoccupazione iniziale, le condizioni dei feriti non sarebbero gravi e nessuno risulterebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per prestare assistenza e mettere in sicurezza i mezzi coinvolti.

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